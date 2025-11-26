Yeni Şafak
Tayland'da sel felaketi: Can kaybı 33'e yükseldi

Tayland’da sel felaketi: Can kaybı 33’e yükseldi

11:57 26/11/2025, Çarşamba
IHA
Tayland'da yaşanan sel felaketinde can kaybı 33'e yükseldi
Tayland’da yaşanan sel felaketinde can kaybı 33'e yükseldi

Tayland’ın güneyinde haftalardır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Vietnam’daki sellerde ise can kaybı 98’e ulaştı.

Güneydoğu Asya’da ülkesi Tayland’ın güneyinde hayatı durma noktasına getiren muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.

Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat yaptığı açıklamada, 10 eyaleti etkileyen felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e yükseldiğini ifade etti. Selden 980 binden fazla ev ve 2.7 milyondan fazla kişi etkilenirken, 13 bin kişi barınaklara tahliye edildi.

Krizle mücadelede görevlendirilen Tayland ordusu, yardım malzemeleriyle dolu bir uçak gemisi ve 14 bottan oluşan bir filon ve günde 3 bin öğün yemek dağıtabilecek sahra mutfaklarını sel bölgelerine göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşın görüntülerde, 3 küçük çocuğun caddede yükselen sel suyu nedeniyle tehlikeye rağmen elektrik hatlarına asılarak yüksek bir bölgeye ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Vietnam’daki sel felaketinde ölü sayısı 98’e yükseldi

Asya ülkesi Vietnam’da ise Afet ve Set Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 98’e yükseldiği, 10 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu aktarıldı. Sel felaketinde 2 binden fazla evin hasar gördüğü, 426 evin yıkıldığı, 51 bin 800 hektardan fazla tarım arazisinin sular altında kaldığı, çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtildi.

Ekonomik kayıpların 14.3 trilyon Vietnam Dong’unun (yaklaşık 570 milyon dolar) üzerinde olduğunu tahmin ediyor.



