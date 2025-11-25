Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi

Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi

10:3525/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Vietnam
Vietnam

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 91’e ulaştığı belirtildi.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta bölgelerinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi. Yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen Dak Lak eyaletinde çoğu boğulma nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde de 11 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.


Selin yol açtığı hasarın, ilk hesaplamalara göre 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin edildiği aktarıldı.




#vietnam
#sel
#yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON TABLO ÇIKTI: SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?