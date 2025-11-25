Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta bölgelerinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi. Yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen Dak Lak eyaletinde çoğu boğulma nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde de 11 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.