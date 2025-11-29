Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'ya başsağlığı mesajı

10:5029/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da, 'Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu yaşanan can kayıpları için Sri Lanka halkına başsağlığı mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da, 'Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu yaşanan can kayıpları için Sri Lanka halkına başsağlığı mesajı gönderdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri sonucu yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sri Lanka halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.




#Dışişleri Bakanlığı
#Sri Lanka
#baş sağlığı
#mesaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, hangi gün sürecek?