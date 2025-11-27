Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde 31 kişi öldü

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kayıplarının olduğunu açıkladı. Açıklamada, afetlerde 31 kişinin öldüğü, 14 kişinin heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu belirtilerek sağanak nedeniyle çok sayıda ev, tarım arazisi ve yolun sular altında kaldığı kaydedildi.