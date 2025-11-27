Yeni Şafak
Sarıyer'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

DHA
Sarıyer'de kahvehanede iki kişi arasında çıkan tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehanede oturan iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. 

Araya giren çevredekiler kavgayı ayırdı. Kahvehaneden ayrılan iki kişi sokakta tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada belindeki silahı çıkaran taraflardan biri tartıştığı Abidin Y.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada silahla bacağından yaralandığı belirlenen Abidin Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı sokakta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

