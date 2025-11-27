Sarıyer'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Araya giren çevredekiler kavgayı ayırdı. Kahvehaneden ayrılan iki kişi sokakta tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada belindeki silahı çıkaran taraflardan biri tartıştığı Abidin Y.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.