Erbil Valisi'nden akılalmaz açıklama: Türk düşmanı ABD'li senatörün heykelini dikeceklermiş

Erbil Valisi'nden akılalmaz açıklama: Türk düşmanı ABD'li senatörün heykelini dikeceklermiş

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
17:0218/02/2026, Çarşamba
Erbil Valisi ABD'li senatörün heykelini dikeceklerini söyledi
Irak'ın kuzeyindeki IKBY'ye bağlı Erbil'de Vali Ümit Hoşnav, ABD Senatörü Lindsey Graham'in "Kürtlere olan yardımlarından dolayı" şehrin meydanına heykelini dikeceklerini söyledi. Graham, Türkiye düşmanlığı ve PKK/YPG'ye olan desteğiyle biliniyor.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil'in Valisi Omid Khoshnaw (Ümit Hoşnav), Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'in heykelini dikeceklerini söyledi.

Söz konusu kararı bölgedeki yerel medyaya aktaran Khoshnaw, gerekçe olarak "Graham'in Kürtlere olan amansız desteğini" gösterdi.

Khoshnaw, Barzani yönetimine yakınlığıyla, ABD'li senatör Graham ise Türklere olan düşmanlığı ve bölgede terör estiren PKK/YPG'ye olan desteğiyle biliniyor.

