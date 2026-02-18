Erbil Valisi'nden akılalmaz açıklama: Türk düşmanı ABD'li senatörün heykelini dikeceklermiş

Söz konusu kararı bölgedeki yerel medyaya aktaran Khoshnaw, gerekçe olarak "Graham'in Kürtlere olan amansız desteğini" gösterdi.

Khoshnaw, Barzani yönetimine yakınlığıyla, ABD'li senatör Graham ise Türklere olan düşmanlığı ve bölgede terör estiren PKK/YPG'ye olan desteğiyle biliniyor.