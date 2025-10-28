Yeni Şafak
Erdoğan dave tetti: Almanya Şansölyesi Merz Türkiye'ye geliyor

13:3828/10/2025, Salı
Friedrich Merz - Recep Tayyip Erdoğan
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.


"Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak"


Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir"
dedi.



