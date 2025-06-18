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Ermenistan'dan kritik ziyaret: Paşinyan Türkiye'ye geliyor

Ermenistan'dan kritik ziyaret: Paşinyan Türkiye'ye geliyor

11:3618/06/2025, Çarşamba
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Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye 20 Haziran'da resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye geliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 20 Haziran'da Paşinyan, Türkiye'de olacak.


Paşinyan son olarak, Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.


Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı duyurdu


Bu ziyaret, 2009’dan bu yana Paşinyan'ın Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.


20 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen ziyaret, iki ülke için bir hayli önemli..


Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.


"Tarihi bir ziyaret"


Simonyan, bu ziyareti "tarihî" olarak nitelendirerek, "Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir lider bu düzeyde Türkiye’yi ziyaret edecek" dedi.


Simonyan, "Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir devlet başkanı bu düzeyde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor" ifadelerini kullanarak görüşmenin önemine dikkat çekti.


Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.





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