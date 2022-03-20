Esed 11 yıl sonra dışarı çıktı: Suriye'nin eli kanlı lideri BAE’yi ziyaret etti

11 yıl önce patlak veren ve hala süren, 350 bin kişinin ölümüne yol Suriye’deki iç savaşın yıl dönümünde Suriye’deki rejimin eli kanlı lideri Beşşar Esed, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Ziyaret gerçekleştirdi.

11 yıl sonra ilk kez bir Arap ülkesini ziyaret eden Esed, Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Mektum ile Abu Dabi veliaht prensi Muhammed bin Zayed (MBZ) ile bir araya geldi.

Görüşme, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’i Moskova’da kabul etmesinin ardından gerçekleşirken, ABD gelişmeye sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, körfez liderleri ile görüşmek istemiş, fakat karşılık bulamamıştı.

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Rusya destekli Esed rejiminin Körfez ülkeleri ile yakınlaşması, ABD-Körfez çatlağının derinleştiğini gözler önüne sermiş oldu.

Esed-Muhammed bin Zayed

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Esed ve heyeti ilk olarak BAE Başkan Yardımcısı Raşid el Mektum ile bir araya geldi. El Mektum, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve beraberindeki heyetin ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ardından Esed heyeti, Muhammed bin Zayed ile bir görüşme gerçekleştirdi. Zayed görüşme sonrası, “BAE, kardeş Suriye halkının istikrar ve kalkınmaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmek için iş birliğine istekli” ifadesini kullandı. Ziyarette Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Beşşar Caferi de yer aldı.

ABD’DEN SERT TEPKİ

Esed’in ziyareti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ın Ukrayna konulu telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti.

Diğer yandan Moskova destekli Esed’in Körfez açılımı, ABD tarafından tepkiyle karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Esed rejimiyle temasa geçmeyi düşünen ülkelerden, son 10 yılda rejimin Suriyelilere yaşattığı korkunç zulümleri dikkatlice tartıp ölçmelerini talep ediyoruz” dedi.

BIDEN’IN TELEFONLARINA ÇIKMAMIŞTI

Amerikan basınında çıkan bir habere göre geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensleri ile telefon görüşmesi düzenlemek istemiş, ancak Körfez liderlerinden olumsuz yanıt almıştı. Gerçekleşmeyen görüşmenin Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası benzin fiyatlarının artışının önlenmesi konulu olduğu ifade edilmişti. Ayrıca her iki veliaht prensin de Biden ile görüşmeyi reddettikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtilmişti. Rusya’nın Ortadoğu’daki temsilcisi Esed’in 11 yıl sonra BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaret, ABD Körfez arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

DMO, terör listesinden çıkarılıyor

Geçtiğimiz Çarşamba günü ABD’li bir kaynak, Washington’ın, İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) kontrol edeceğine dair güvence vermesi karşılığında yabancı terör örgütleri listesinden çıkarmayı düşündüğünü iddia etmişti. ABD, 2019 yılının Nisan ayında Donald Trump’ın yönetimi sırasında DMO’yu terör örgütleri listesine eklemişti.Tahran yönetimi ile nükleer müzakerelerde anlaşma noktasına gelindiğini belirten ABD’nin bu hamlesi, Körfez ülkelerine mesaj olarak yorumlandı.

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