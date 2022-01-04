Dünya EsedebombalarDEAŞtan
ORTADOĞU

Esed’e bombalar DEAŞ’tan

Suriye’de Esed rejimi, İdlib’de yeni saldırı planları için kimyasal gübre arayışına girdi. Rejim güçlerinin Suriye’de Haseke bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı silah kaçakçılarını kullanarak tonlarca kimyasal gübre temin etmeyi planladıkları öğrenildi. Rejimin bu patlayıcılarla İdlib bölgesinde saldırı düzenlemeye hazırlandığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
Esed’e bombalar DEAŞ’tan
Arşiv

Suriye’de Esed rejimi, İdlib’de yeni saldırı planları için kimyasal gübre arayışına girdi. Rejim güçlerinin Suriye’de Haseke bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı silah kaçakçılarını kullanarak tonlarca kimyasal gübre temin etmeyi planladıkları öğrenildi. Rejimin bu patlayıcılarla İdlib bölgesinde saldırı düzenlemeye hazırlandığı bildirildi.

Rejim güçlerinin saldırılardan da muhalif güçleri ve bölgedeki terörist oluşumları suçlamak suretiyle hava saldırılarına gerekçe üretme planları yaptığı öğrenildi. İdlib’i terörize etmek suretiyle halkı göç etmeye zorlayarak daha fazla alan açma çabasındaki rejim güçlerinin İdlib’i kana bulama planı istihbarata takılırken, bir yandan kimyasal gübre temini arayışındaki rejim güçleri bir yandan da “kimyasal silah saldırısının muhalif gruplarca yapılarak suçun Suriye rejimine atılacağı” propagandasına giriştiği bildirildi.

İdlib’de artan bu söylentiler, rejim destekçilerinin saldırıya zemin hazırladıklarının ve inkâr politikasına devam edeceklerinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Esed güçlerinden İdlib’e topçu saldırısı: Dört sivil yaşamını yitirdi
DÜNYA
Esed güçlerinden İdlib’e topçu saldırısı: Dört sivil yaşamını yitirdi

İdlib'den acı haber: 2 şehit
GÜNDEM
İdlib'den acı haber: 2 şehit
Görsel şölen

Görsel şölen

​Birbirinden güzel gün batımı manzaraları hayran bıraktı.
Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
İçişlerinden Sözcünün Kardak Kayalıkları haberine yalanlama: Gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır

En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu.

​Son 24 saatin koronavirüs tablosunda veriler korkutucu seviyede.

Analistler yatırımcılar için yanıtladı: Düşüş sürecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.