Eski İsrail askeri Filistinlilere yapılan işkenceleri itiraf etti, anlattıkları kan dondurdu: İnsanlarla dolu devasa kafesler

İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yapan ve ismini açıklamayan bir eski asker, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesi'ndeki Gazzeli sivillere yönelik ağır işkence ve kötü muameleleri Alman gazetesine itiraf etti. "İnsanlarla dolu devasa kafesler", "24 saat bağlı tutulan tutuklular" ve sistematik şiddetin günlük rutin olduğu açıklandı.
Kızılhaça erişim engeli
Gazetenin haberinde kronik hastalığı bulunan tutukluların ilaçlarına erişememesi nedeniyle geçen hafta bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ve tutuklu bulunan kişilere işkence amaçlı gıda kısıtlamasında bulunulduğu vurgulandı.
İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesinin tutuklanan Filistinlileri ziyaret etmesine izin vermediği duruşmaların video bağlantısıyla yapılması nedeniyle mahkumların fiziksel durumları yargıçlar tarafından görülmediği kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hapishanelerdeki sistematik kötü muamele iddialarına yanıt vermediği hatırlatıldı.
BM İşkenceye Karşı Komitesi geçen hafta Filistinlilere çocuklar da dahil sistematik işkence ve kötü muamele uygulandığına dair bilgilerden derin dehşet duyulduğunu açıklamıştı.