Eski İsrail askeri Filistinlilere yapılan işkenceleri itiraf etti, anlattıkları kan dondurdu: İnsanlarla dolu devasa kafesler

19:3623/11/2025, Pazar
Eski İsrail askeri, Filistinlilere yapılan işkenceleri Alman gazetesine itiraf etti.
İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yapan ve ismini açıklamayan bir eski asker, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesi'ndeki Gazzeli sivillere yönelik ağır işkence ve kötü muameleleri Alman gazetesine itiraf etti. "İnsanlarla dolu devasa kafesler", "24 saat bağlı tutulan tutuklular" ve sistematik şiddetin günlük rutin olduğu açıklandı.

Morgenpost gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan
eski asker, Sde Teiman Hapishanesi'nde "insanlarla dolu devasa kafesler", "24 saat bağlı tutulan tutuklular" ve sistematik şiddetin günlük rutin olduğunu kaydetti.
İnsan hakları savunucuları tarafından "İsrail’in Guantanamo’su" olarak anılan Sde Teiman'daki koşulların abartı olmadığını aktaran eski asker, görev yaptığı dönemde intikam atmosferinin hakim olduğunu belirtti.
Komutanların tutuklulara karşı ağır fiziksel şiddeti teşvik ettiğini vurgulayan eski asker, göz bağının altından bakmaya çalışan bir Filistinlinin metal duvara yaslanarak dövüldüğünü, daha sonra açık yaralarla hücreye götürüldüğünü anlattı.
Sde Teiman Hapishanesi
Haberde açıklamalarına yer verilen Kudüs İbrani Üniversitesinden Anesteziyoloji Profesörü Yoel Donchin, sahra hastanesinde tedavi ettiği bir Filistinli tutuklunun tecavüz sonucu ağır yaralandığını aktardı.
Ayrıca İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) Oneg Ben Dror ise takip edilmemiş çok sayıda cinsel şiddet vakasının bulunduğunu belirtti.

Kızılhaça erişim engeli

Gazetenin haberinde kronik hastalığı bulunan tutukluların ilaçlarına erişememesi nedeniyle geçen hafta bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ve tutuklu bulunan kişilere işkence amaçlı gıda kısıtlamasında bulunulduğu vurgulandı.

İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesinin tutuklanan Filistinlileri ziyaret etmesine izin vermediği duruşmaların video bağlantısıyla yapılması nedeniyle mahkumların fiziksel durumları yargıçlar tarafından görülmediği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hapishanelerdeki sistematik kötü muamele iddialarına yanıt vermediği hatırlatıldı.

BM İşkenceye Karşı Komitesi geçen hafta Filistinlilere çocuklar da dahil sistematik işkence ve kötü muamele uygulandığına dair bilgilerden derin dehşet duyulduğunu açıklamıştı.



