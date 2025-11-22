Kurtarılabilecek insanlar her gün ölüyor

Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi’nde 16 yıl görev yapan Norveçli Doktor Mads Gilbert, Yeni Şafak’a konuştu. Gazze’deki insani durumun son derece kötü olduğunu vurgulayan Gilbert, “Ben bir asker değilim, bir doktorum. Hayat için mücadele ediyorum. Her gün bombaların yağması nedeniyle sağlık sistemi tamamen tahrip oldu ve bu yüzden aslında kurtarılabilecek insanlar hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı. İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Gilbert, “Unutmayın ki Gazze’deki Filistinliler adeta bir kafesin içinde tutuluyor. Onların bölgeden çıkmasına izin verilmiyor. Ve bugün öğrendik ki İsrail hâlâ ateşkes anlaşmasının bir parçası olan insani yardımların girişini engelliyor” ifadelerini kullandı.

Filistinli tutukluların hiçbir yasal gerekçe ya da suçlama olmadan hapsedildiklerini ve işkenceye uğradıklarını söyleyen Gilbert, İsrail tarafından tutuklanan arkadaşları ve Gazze’den meslektaşlarının olduğunu belirtti. Gilbert, “Tıbbi görevlerini yerine getirirken alındılar ve döndüklerinde işkence görmüşlerdi; burunları, kafatasları, kaburgaları kırılmıştı. Bir iki gün içinde toparlandılar, işlerine geri döndüler ve hâlâ çalışıyorlar. İsrail askerleri savaş suçları ve işkenceler nedeniyle yargılanmalı ve cezalandırılmalılar” dedi. Yaşanan bu zulmün bir savaş değil katliam ve bir halkın topyekûn yok edilmesi olduğunu vurgulayan Gilbert, “Bu 7 Ekim 2023’te başlamadı. Bu, geçen yüzyılda başladı. İngiliz sömürgeciliğiyle, 1947’deki bölünme planıyla ve ardından yaşanan Nakba ile başladı. Bu sistematik işgal politikasının bir parçası da sağlık sistemini hedef almaktır. İnsanları bir hastanenin güveninden, bir ambulansın huzurundan mahrum bırakmaktır. Bu, direnişi zayıflatmak içindir” sözlerini sarf etti.