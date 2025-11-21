Sarıyer'de 300'ü aşkın esnaf bugünkü kazancını Filistinlilere bağışlayacak

İstinye'deki Ahmet Şemsettin Efendi Çeşmesi önünde basın açıklaması yapan İHH Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Çalışkan, ateşkese uymayan İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 245 kişinin şehit olduğunu, 627 kişinin yaralandığını belirtti.

Çalışkan, havaların soğumasıyla Gazze'de hayatın çok daha zorlaştığını, İsrail'in zorlamaları sebebiyle Gazzelilerin çoğu zaman insani yardımlara ulaşamadığını vurgulayarak, "Aileler, İsrail'in belirlediği sarı hattın gerisindeki bölgelere sıkışmış durumda. Siyonistlerin baskısı ve saldırıları, şartları her geçen saat daha da zorlaştırıyor." dedi.

















BÜYÜK BİR SEFERBERLİĞE DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORLAR





İsrail'in ateşkesin maddelerine uymadığını, saldırılarına devam ettiğini söyleyen Çalışkan, Gazze'de saldırılar nedeniyle oluşan büyük yıkımın izlerinin kaldırılması ve şehrin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler raporlarına göre 70 milyar dolar gerektiğini ifade etti.

Çalışkan, Sarıyer'in İstinye, Pınar, Ferahevler ve Yeniköy mahallelerinde faaliyet gösteren 300'ü aşkın esnafın bugünkü kazançlarını Gazze'ye bağışlama kararı aldığını dile getirerek, "(Kazancım Gazze'de İyiliğe Dönüşüyor) etkinliğiyle esnafımız kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem önemli sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Önemli bir gaye için birlikte hareket eden esnafımız, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini hedefliyor." diye konuştu.

Sarıyer İlçe Müftüsü Faruk Güneş'in duasının ardından İHH üyeleri, esnafı ziyaret etti.











