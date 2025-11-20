Yeni Şafak
Diyarbakır'da tedavi gören çocukların "Gazzeli çocuklar" feryadı

17:1420/11/2025, Perşembe
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde tedavi gören çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği düzenlendi.
Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte feryatlar terör devleti İsrail'in katlettiği, ölüme ve açlığa mahkum ettiği Gazze’deki çocuklar için yükseldi.Dünyaya seslenen Diyarbakırlı çocuklar,"Yeter artık soykırımı durdurun. Gazzeli ve Filistinli çocukların feryadını duyun" çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde tedavi gören çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle organize edilen moral etkinliği terör devleti İsrail'in katlettiği ve ölüme mahkum ettiği Filistinli ve Gazzeli çocuklara atfedildi.Farklı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören çocuklar, soykırımcı İsrail'in çocuk katliamlarına dikkat çekerek tüm dünyayı siyonist rejimi durdurmaya ve oradaki çocukların çığlıklarına ses vermeye çağırdı.

Etkinliğe katılan Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Velat Şen,Gazze'de bir neslin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Gazze’de insanlığın geleceği karartılıyor"

Prof. Dr. Şen,
"Çocukların masumiyetini, en temel haklarını ve insanlığın ortak vicdanını temsil eden bu özel gün, ne yazık ki bu yıl dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Gazze’de yaşanan büyük trajedi nedeniyle çok daha derin bir anlam taşımaktadır.
Her çocuğun; yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve güven içinde büyüme hakkı vardır. Bu haklar, hiçbir koşulda ertelenemez, yok sayılamaz ve ihlal edilemez evrensel değerlerdir. Ancak bugün, Gazze’de bombaların hedefi olan, evsiz kalan, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişemeyen, ailesini kaybeden çocukların görüntüleri hepimizin yüreğini paramparça etmektedir. Gazze’de bir nesil, dünyanın gözleri önünde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum insanlığın en ağır sınavlarından biridir ve hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
Çocukların kan ve gözyaşıyla anıldığı bir dünyada hiçbir başarı, hiçbir ilerleme, hiçbir söylem anlamını koruyamaz. Bu acının bir an önce durması, çocukların yaşama tutunabilmesi için tüm uluslararası toplumun, kurumların ve bireylerin taşın altına elini koyması, sesini yükseltmesi ve bu dramı gündemde tutması hayati önem taşımaktadır. Hiçbir çocuk savaşın, açlığın, şiddetin ve ihmalin gölgesinde büyümemelidir. Gazze’de ve dünyanın her yerinde çocukların çığlıkları susmalı; onların yerine gülüşleri yükselmelidir."
ifadelerini kullandı.

"İsrail çocukları bilerek hedef alıyor"

Terör devleti İsrail'in hiç bir vicdan, ahlak ve insani değer taşımadığını,çocukları ve bebekleri bilerek hedef aldığına vurgu yapan Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ise bu durumun dünyanın her yerindeki çocuklarda büyük travma meydana getirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl,
"Gazze’de çocuk olmak bugün dünyanın en ağır yüklerinden biridir ve bu acı hepimizin ortak vicdan borcudur.
Dicle Üniversitesi Hastaneleri olarak her yıl Dünya Çocuk Günü’nü çocuklarımızla birlikte geçiriyor, onların sevincine ortak olmayı büyük bir mutluluk olarak görüyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz ve ışığımızdır. Onlara sahip çıkarsak, aslında kendi geleceğimize sahip çıkmış oluruz. Bu bilinçle, tüm ekibimizle birlikte çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”
şeklinde değerlendirmede bulundu.



#Diyarbakır
#Dicle Üniversitesi
#Gazze
#filistinli çocuklar
#20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
