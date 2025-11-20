Diyarbakır'da tedavi gören çocukların "Gazzeli çocuklar" feryadı

Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte feryatlar terör devleti İsrail'in katlettiği, ölüme ve açlığa mahkum ettiği Gazze’deki çocuklar için yükseldi.Dünyaya seslenen Diyarbakırlı çocuklar,"Yeter artık soykırımı durdurun. Gazzeli ve Filistinli çocukların feryadını duyun" çağrısında bulundu.
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde tedavi gören çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle organize edilen moral etkinliği terör devleti İsrail'in katlettiği ve ölüme mahkum ettiği Filistinli ve Gazzeli çocuklara atfedildi.Farklı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören çocuklar, soykırımcı İsrail'in çocuk katliamlarına dikkat çekerek tüm dünyayı siyonist rejimi durdurmaya ve oradaki çocukların çığlıklarına ses vermeye çağırdı.
Etkinliğe katılan Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Velat Şen,Gazze'de bir neslin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
"Gazze’de insanlığın geleceği karartılıyor"
"İsrail çocukları bilerek hedef alıyor"
Terör devleti İsrail'in hiç bir vicdan, ahlak ve insani değer taşımadığını,çocukları ve bebekleri bilerek hedef aldığına vurgu yapan Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ise bu durumun dünyanın her yerindeki çocuklarda büyük travma meydana getirdiğini kaydetti.