Diyarbakır'da tedavi gören çocukların "Gazzeli çocuklar" feryadı

Çocukların kan ve gözyaşıyla anıldığı bir dünyada hiçbir başarı, hiçbir ilerleme, hiçbir söylem anlamını koruyamaz. Bu acının bir an önce durması, çocukların yaşama tutunabilmesi için tüm uluslararası toplumun, kurumların ve bireylerin taşın altına elini koyması, sesini yükseltmesi ve bu dramı gündemde tutması hayati önem taşımaktadır. Hiçbir çocuk savaşın, açlığın, şiddetin ve ihmalin gölgesinde büyümemelidir. Gazze’de ve dünyanın her yerinde çocukların çığlıkları susmalı; onların yerine gülüşleri yükselmelidir."