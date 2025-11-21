İsrailli İnsan hakları örgütlerinden Gazze'de tedavi için tahliyeye izin verilmesi talebi

İsrailli insan hakları örgütleri, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Gazze Şeridi'nde tıbbi tedaviye ihtiyacı olan Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e tahliye edilmesine derhal izin verilmesi için başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi İnsan Hakları için İsrailli Doktorlar, Gisha, HaMoked, Adalah ve İsrail Sivil Haklar Derneği tarafından sunuldu.

Başvuruda, çoğu çocuk, yaşlı ve kadın olmak üzere yaklaşık 16 bin 500 Gazze sakininin acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğu, bu ihtiyacın Gazze Şeridi'nde karşılanamadığı, bölgede sağlık sisteminin tamamen çöktüğü; buna karşın İsrail'in temel tedaviye erişimi engellemeye devam ettiği vurgulandı.





"Onları Gazze'de bırakmak fiilen ölüm cezasına eşdeğer"

Ekim 2023'ten önce Gazze'de faaliyet gösteren toplam 647 sağlık tesisinin üçte ikisinin hizmet dışı kaldığı, sadece 3 hastanenin tam kapasite çalıştığı, 2 milyondan fazla insan için hastane yatak sayısının 3 bin 500'den bin 952'ye düştüğü aktarıldı.

Kemoterapi, ileri görüntüleme, yoğun bakım, onkoloji cerrahisi ve pediatrik tedavi gibi kritik hizmetlerin bulunmadığı ve 11 binden fazla kanser hastasının ilaç veya hayati ekipmandan mahrum olduğu belirtilen dilekçede, çadırlarda yaşayan yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin zorlu yaşam koşullarının yanı sıra yaygın yaralanmalar, bulaşıcı hastalıklar ve tedavi edilmeyen kronik hastalıklarla mücadele ettiğinin altı çizildi.

Mayıs 2024'te İsrail'in işgal ettiği Refah geçişinin kapatılmasından bu yana hastaların Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri gibi üçüncü ülkelere tahliye etme mekanizmasının neredeyse imkansız hale geldiği, kapatılmadan bu yana sadece yaklaşık 2 bin 933 hastanın tahliye edildiği, binlerce kişinin ise tahliye için beklediği kaydedildi.

Dilekçede, "Birçok hasta için, özellikle çocuklar ve onkoloji hastaları için, üçüncü ülkelere tahliye uygulanabilir bir seçenek değildir. Onları Gazze'de bırakmak ise fiilen ölüm cezasına eşdeğerdir." ifadelerine yer verildi.

En güvenli ve en etkili çözümün, tıbbi tedavi ihtiyacını karşılamak için Gazze'deki Filistinlilerin çok yakın bir mesafede bulunan işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin hastanelerine nakledilmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Bu hastanelere 2019-2021 yılları arasında dış tedaviye ihtiyacı olan tüm Gazze hastalarının yaklaşık 57'sinin sevk edildiği ifade edildi.

Dilekçede, İsrail'in hem kendi hukuku hem de uluslararası hukuk uyarınca, Yüksek Mahkeme'nin önceki kararlarına uygun olarak, etkin kontrolü altındaki nüfusa tıbbi tedaviye erişimini sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi.







