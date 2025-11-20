AB Filistin’in yok edilmesine yardım ediyor

Almanya’nın hiç uygulamadığı sözde İsrail’e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasının yankıları sürerken, “İsrail’e silah ambargosu uygulayan Kanada’nın, terör devletine silah göndermeye devam ettiği ortaya çıktı. World Beyond War, Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East ve Arms Embargo Now adlı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından paylaşılan raporda, hükümetin açıklamalarının aksine Kanada'daki üreticilerden, İsrail'in önemli savaş uçaklarını, bombalarını ve top mermilerini üreten ABD silah fabrikalarına sevkiyat yapıldığına ilişkin kanıtlar bulunduğu belirtildi. Kanada, 8 Ocak 2024’te İsrail’e silah ihracatını askıya alan kararı duyurmuştu.





F-35 PARÇALARININ SEVKİYATI SÜRDÜ

STK’lar tarafından yayınlanan raporda, Avrupa yapımı yüzlerce TNT'nin ABD'ye gönderilirken Kanada üzerinden geçtiğine ve Kanada yapımı F-35 savaş uçağı parçalarının ABD'deki tesislere ulaştıktan birkaç gün sonra İsrail'e gönderildiğine ilişkin bulgular olduğu paylaşıldı. Nisan 2024-Ağustos 2025 tarihleri arasında ABD'li Lockheed Martin şirketinin fabrikalarından İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrailli silah üreticilerine az 34 askeri uçak parçası sevkiyatı yapıldığı öne sürülen raporda, Eylül 2023-Ağustos 2025 arasında Kanada'daki üreticilerden Lockheed Martin'in F-35 montaj tesisine 360 ek parça gönderildiği iddia edildi.





PATLAYICILAR SEVK EDİLDİ

Raporda ayrıca, Quebec eyaletindeki General Dynamics tesislerinden ABD'deki mühimmat fabrikalarına Kanada yapımı patlayıcı ve yanıcı maddeler içeren 150 sevkiyat yapıldığı, Polonya'da üretilen en az 433 TNT'nin de Kanada üzerinden İsrail'e ulaştırıldığı öne sürüldü. World Beyond War yetkilisi Rachel Small, başkent Ottowa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin "İsrail'e silah akışının durdurulduğuna" yönelik açıklamalarına rağmen Kanada yapımı askeri teçhizat sevkiyatının sürdüğünü ifade etti.





AMAÇLARI TEPKİYİ BASTIRMAK

Small, Kanada'nın ihracat izinlerini durdurduğuna dair açıklamaların "kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir hamle" olduğunu belirterek, "Hükümet, Kanada'nın İsrail'e yaptığı silah ihracatının çoğunun Kanada'dan izin almayı bile gerektirmediğini başından beri biliyordu çünkü ABD'deki yasal boşluk kullanarak ABD üzerinden İsrail'e ulaştırılıyordu" dedi.





ALMANYA UYGULAMADIĞI YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Hafta başında Alman hükümetinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirilmişti. Söz konusu yaptırımın göstermelik olduğu ve hiç uygulamaya geçmediği iddia ediliyor.





ALBANESE’DEN SERT ELEŞTİRİ

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeleri, Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım konusunda sert şekilde eleştirerek, Batı’nın Filistin'in yok edilmesine yardım ettiğini söyledi. AB’nin, üye ülkelerin Gazze ve Filistin meselesinde uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi için bir kılıf haline geldiğini belirten Albanese, "Özellikle Almanya ve İtalya'nın karşı çıkması neticesinde ticaret anlaşmasının askıya alınmamasını sürdürmesi çok vahim bir durum" dedi. Albanese, AB ülkelerinin İsrail’le silah alışverişinin sürdüğüne dikkati çekerek, "AB, üye devletleri ve politikaları aracılığıyla Filistin'in yok edilmesine yardım ediyor. Bana göre durum o kadar vahim ki, yorum bile yapılamayacak kadar açık" diye konuştu.



