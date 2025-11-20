Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Fransa'dan Golan Tepeleri açıklaması: İsrail bölgeden çekilmeli

Fransa'dan Golan Tepeleri açıklaması: İsrail bölgeden çekilmeli

18:4120/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Confavreux, İsrail ve Suriye arasında komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik anlaşma imzalanması desteklediklerini dile getirerek, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa, İsrail'in tampon bölgeyi işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'nden çekilmesini ve bu ülkenin egemenliğine saygı duymasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin önemine dikkati çeken Confavreux, ABD ile bu konuda yakın bir iletişim içinde olduklarını belirterek,
"Ukrayna'nın güvenliği konusunda Ukraynalılar masada olmalıdır."
dedi.
Confavreux, Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu olarak
"barışa hazır oldukları"
taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

Tayvan konusunda Çin-Japonya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ise Confavreux, Fransa'nın tek Çin politikası ve statükonun güç yoluyla değiştirilmemesi olmak üzere iki temel ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.


"Golan Tepeleri'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz"

Confavreux, İsrail'in Suriye'deki tutumuna yönelik ise
"Golan Tepeleri'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Fransa, İsrail ordusunun (Golan Tepeleri'nden) geri çekilmesini ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istiyor."
ifadelerini kullandı.

Fransız Sözcü Confavreux, İsrail ve Suriye arasında bölgesel istikrarı ve Suriye'de barışçıl bir geçişi destekleyici komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasını desteklediklerini dile getirdi.

Confavreux, iki ülke arasındaki tampon bölgeye herhangi bir askeri konuşlanmanın Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan
"Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın"
ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

"Gazze Şeridi'nde olanlar başka şeylerin yaşanmasına kapı aralamamalı"

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin İsrail'in buradaki işgal politikalarının ve E1 yerleşim projesinin
"Fransa'nın kırmızı çizgisi"
olduğunu yineleyen Confavreux,
"İsrail'e şunu söylüyoruz, Gazze Şeridi'nde olanlar Batı Şeria'da başka şeylerin yaşanmasına kapı aralamamalı. Özellikle onlara Hamas'ın Batı Şeria'da olmadığını söyledik."
diye konuştu.

Confavreux, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarından da derin endişe duyduklarını dile getirerek, tarafların iki ülke arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkese uyması gerektiğinin altını çizdi.



#Fransa
#Golan Tepeleri
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte ölmüş yakınlarının ruhu için okunan en faziletli dua