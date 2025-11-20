Fransa'dan Golan Tepeleri açıklaması: İsrail bölgeden çekilmeli

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Confavreux, İsrail ve Suriye arasında komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik anlaşma imzalanması desteklediklerini dile getirerek, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi gerektiğini ifade etti.
Fransa, İsrail'in tampon bölgeyi işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'nden çekilmesini ve bu ülkenin egemenliğine saygı duymasını istedi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Tayvan konusunda Çin-Japonya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ise Confavreux, Fransa'nın tek Çin politikası ve statükonun güç yoluyla değiştirilmemesi olmak üzere iki temel ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.
"Golan Tepeleri'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz"
Fransız Sözcü Confavreux, İsrail ve Suriye arasında bölgesel istikrarı ve Suriye'de barışçıl bir geçişi destekleyici komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasını desteklediklerini dile getirdi.
"Gazze Şeridi'nde olanlar başka şeylerin yaşanmasına kapı aralamamalı"
Confavreux, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarından da derin endişe duyduklarını dile getirerek, tarafların iki ülke arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkese uyması gerektiğinin altını çizdi.