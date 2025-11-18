Filistin'den uluslararası topluma İsrail çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ifadeleri ‘açık bir suikast ve saldırı çağrısı’ olarak nitelendirilerek ‘en sert şekilde’ kınadı.