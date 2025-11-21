Çocuklar Günü'nde çocuklar öldürüldü

İsrail ordusunun, iki gündür ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren en az 15 Filistinli için “Dünya Çocuk Günü” olarak kabul edilen 20 Kasım (dün) Şifa Hastanesi’nde cenaze namazı kılındı. Saldırılarında yaşamını yitiren bebek ve çocukların yakınları büyük üzüntü yaşadı. Saldırılarda yara almadan kurtulan tek Filistinli kız çocuğu Hala Ebu Samra ise annesi ve iki kardeşini kaybettiğini, babası ve diğer iki kardeşinin hastanede yaralı olduğunu göz yaşları içinde anlattı. Yakınlarını kaybeden Filistinli kadın da "her gün bir ölüm ve yaralanmanın olduğunu" söylerken savaşın bittiğine inanmadığını dile getirdi.