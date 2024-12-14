FBI yardım istedi: Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın yaşlandırılmış fotoğrafını yayınladı

FBI tarafından yapılan açıklamada, hayatta olması halinde bugün 43 yaşında olan Tice'ın güncel yaşını yansıtan yaşlandırılmış bir fotoğraf karesi paylaşıldı.





Açıklamada, 2012 yılından bu yana Suriye'de kayıp olan gazetecinin eğer hayattaysa fotoğraftaki gibi görüneceği ifade edildi ve Tice'ın bulunmasına yardım edecek türde bilgi veren kişiye 1 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.





Ne olmuştu?

Austin Tice'ın annesi Debra Tice, geçen hafta yaptığı açıklamada, oğlunun hayatta olduğuna dair çok güçlü delillerin olduğunu ve ABD yönetimiyle bu konuda sürekli temas halinde olduklarını açıklamıştı.





Aynı gün Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığında yetkililerle görüşen aile, oğullarının bir an önce bulunması için ilgili herkese çağrıda bulunmuştu.





ABD yönetimi son dönemdeki açıklamalarında Tice'ın bulunabilmesi için hem Türkiye hem de Suriye'deki yerel unsurlarla beraber çalıştıklarını açıklamıştı.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.





Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.



