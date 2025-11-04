Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı Ebu Humus: İsrail, cezaevlerinde 'sessiz soykırım' uyguluyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı Raid Ebu Humus, İsrail makamlarının mevcut politikalarının cezaevlerinde "sessiz bir soykırıma" araç olduğunu ve bunun "mahkumlar arasında genel bir patlamaya" yol açabileceğini söyledi. Humus yaptığı açıklamada "İsrail, tutuklulara yönelik baskı ve kısıtlamayı tırmandırmaya devam ediyor ve onlara karşı her gün işkence, aç bırakma, tecrit, nakil ve kötü muamele uyguluyor. 115 tutuklu hala müebbet hapis cezası çekiyor, 35’i benzer cezaları bekliyor; buna ek olarak Gazze Şeridi’nden gizli hapishanelerde tutulan tutuklular da bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Cezaevlerindeki “savaş”
10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın planına dayandığını hatırlatan Ebu Humus, anlaşma kapsamında Hamas’ın 20 canlı İsrailli esiri serbest bıraktığını, 19’unun cenazesini teslim ettiğini, buna karşılık İsrail’in 250 müebbet hükümlü ve Gazze’den tutuklanan 1718 Filistinliyi serbest bıraktığını aktardı.
İsrail hapishanelerinde ise halihazırda 10 binden fazla Filistinli bulunuyor.
Ağır koşullar
Filistinli yetkili, cezaevlerindeki koşulların “son derece zor” olduğunu belirterek, İsrail Cezaevi İdaresi’nin uygulamalarının Ben-Gvir’in doğrudan talimatlarıyla yürütüldüğünü söyledi.
Ebu Humus, Filistinli esir kurumlarınca hukuk ekiplerine, özellikle müebbet hapis cezası alan mahkumları ziyaret ederek durumlarını inceleme ve siyasi girişimlerle serbest bırakılmaları için çalışmalar yürütme talimatı verildiğini söyledi.
“Patlama noktasına gelindi”
İsrail’in uluslararası alandaki imajının ağır biçimde zedelendiği değerlendirmesinde bulunan Ebu Humus, “Serbest bırakılan tutukluların tanıklıkları, İsrail’e baskı yapmak ve bu soykırımı durdurmak için kullanılmalı. Onları (tutukluları) yalnız bırakmamalıyız; tüm diplomatik kanallar harekete geçirilmeli.” ifadelerini kullandı.
Ebu Humus, kurumun diğer Filistinli devlet ve sivil kuruluşlarla birlikte uluslararası kurumlar ve hükümetlerle temas kurduğunu, tutukluların durumunu gündeme getirerek İsrail üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Kızılhaç ziyaretleri yasaklandı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 29 Ekim’de aldığı kararla Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin yüzlerce Filistinli tutukluyu ziyaret etmesini yasakladı.
Karara gerekçe olarak; Kızılhaç heyetinin Filistinli esirleri ziyaretinin "profesyonellerin görüşlerine istinaden İsrail devletinin güvenliğini riske atacağı endişesi" gösterilmişti.
"Yasa dışı savaşçılar" olarak isimlendirdikleri Filistinli esirleri ziyaretin İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağı iddiasıyla Bakan Katz, İsrail hapishanelerindeki Filistinli binlerce esirin ziyaretini yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.
Kararnamede, "Kızılhaç'ın hapishanelerdeki teröristleri ziyaret etmesinin devletin güvenliğine ciddi zarar vereceğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Devletin ve vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir." ifadelerine yer verilmişti.
“Yasadışı savaşçı” terimi, İsrail’in 2023 Ekim’inden bu yana Gazze Şeridi ve çevresinde alıkoyduğu Filistinliler için kullanılıyor. İsrail Cezaevi İdaresi’ne göre bu tutukluların sayısı Temmuz 2025 itibarıyla 2.454.
Filistinli avukatlara göre, bu mahkumlar “şiddetli dayak, aç bırakma, tıbbi ihmal ve çeşitli işkence yöntemlerine” maruz bırakılıyor.