İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, ardında on binlerce kimsesiz ve engelli çocuk bıraktı

Bu yaralar, bitmek bilmeyen bir trajediyi anlatıyor ve kanlı saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusunun küçük bedenlerde ve masum ruhlarda bıraktığı acının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Savaşın korkunç izleri hala uzuvlarını, duyularını ya da yakınlarını kaybeden yüz binlerce çocuğun hayatında derin şekilde hissediliyor.





İsrail'in saldırılarında Gazze'de en az 20 bin çocuk öldürüldü





Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, soykırımda aralarında 20 binden fazla çocuğun da bulunduğu yaklaşık 68 bin 643 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sayı, modern tarihte sivillere karşı yürütülen en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Çocukların arasında bir yaşını doldurmamış 1015 bebek ve henüz dünyaya gelişinin ilk günlerini bile tamamlayamadan yaşamını yitiren 450 yenidoğan bulunuyor.

Ayrıca, yerinden edilme sürecinde ne soğuktan ne de sıcaktan koruyan yıpranmış çadırlarda yaşayan 14 çocuk da soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 56 binden fazla çocuk, anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybetti. Böylece, kayıp ve korku arasında yaşamaya mahkum yeni bir "yetimler kuşağı" ortaya çıktı.

Ağır abluka nedeniyle yardım, ilaç ve bebek mamasının bölgeye girişinin engellenmesi sonucu, 154 çocuk da şiddetli yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdi.





Engellilik ve yetimlik arasında sıkışmış bir nesil

Saldırıların yerle bir ettiği sağlık sistemi çökerken, 5 bin 200’den fazla çocuk, yaşamlarını sürdürmek için acil tıbbi tahliye bekliyor; her geçen an hayatta kalma umutlarını biraz daha azaltıyor.

Medya Ofisi verilerine göre, yaralılar arasında yaklaşık 4 bin 800 uzuv kaybı vakası kaydedildi ve bu acı tablonun yüzde 18’ini çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), 8 Ekim’de yayımladığı rapora göre, son iki yıl içinde Gazze’de yaklaşık 64 bin çocuk ya yaşamını yitirdi ya da ağır yaralandı; bunlar arasında en az 1000 yenidoğan yaşamını kaybetti.





"Korunabilir hastalıklar nedeniyle kaç çocuğun hayatını kaybettiğini veya kaçının hala enkaz altında gömülü olduğunu bilmiyoruz." ifadeleri kullanılan UNICEF'in raporunda bugün Gazze’de yaklaşık bir milyon çocuğun "dünyadaki en tehlikeli yerde" yaşadığı vurgulandı.





Bu bağlamda, BM Engelli Hakları Komitesi de yayımladığı bir açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana Gazze’de en az 21 bin çocuğun engellilikle mücadele ettiğini bildirdi.

Komite, savaşta yaralanan 40 bin 500’den fazla çocuğun yarısından fazlasının kalıcı engellerle yaşamaya mahkum olduğunu ve küçük bedenlerinin savaşın acımasız izlerini taşıdığını açıkladı.

Hamas ile İsrail'in yaptığı ateşkesle saldırılar durmuş olsa da İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı kanlı saldırılar nedeniyle yaşanan acı, çocukların yüzlerinden silinmiş değil.

Uzuvlarını kaybedenler, yakın zamanda ulaşmayacak tedaviyi bekleyenler ve hafızalarında unutulmaz savaş görüntülerini taşıyanlar acı içinde yaşamaya devam ediyor.

Hamas ile İsrail 10 Ekim’de, Mısır, Katar ve Türkiye aracılığıyla, ABD gözetiminde bir esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına vardı.

İki yıl süren savaş nispeten sona erdi ancak Gazze’deki yıkım o kadar büyüktü ki yeniden inşasının yaklaşık 70 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.



