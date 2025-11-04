Açlık krizi devam ediyor

İsrail’in iki yıl boyunca tam kuşatma altında tutarak soykırım işlediği Gazze’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen, kuşatma nedeniyle açlık krizi sürüyor. İsrail’in temel gıda maddelerinin girişine izin vermemesi, yıkım ve kuşatmanın sebep olduğu yüksek fiyatlar, bölgede açlık ve yoksulluğun derinleşmesine yol açarken, gıda fiyatları geçim imkanlarını tamamen kaybetmiş Filistinliler için ulaşılamaz seviyelere çıkmış durumda. Gazze'deki Filistin hükümetine göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana bölgeye günde ortalama 89 yardım TIR'ı girerken, bölgedeki insani ihtiyacı karşılamak için sayının en az 600 olması gerektiği vurgulanıyor. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un sahil bölgesi El-Mevasi’deki derme çatma çadırlara yığılan binlerce Filistinli, boş kaplarıyla "Saade" adlı aşevinin önünde kuyruklar oluşturarak öğün almaya çalışıyor. Bölgede bulunan çok sayıda aşevi, Filistinlilere daha fazla hizmet ederek, yemek sağlamaya çalışıyor.