Açlık krizi devam ediyor

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen Gazze’de kuşatma ve açlık krizi sürüyor. Bölgeye günde ortalama 89 yardım TIR'ı giriyor. İhtiyacı karşılamak içinse bu sayının en az 600 olması gerek. Derme çatma çadırlara yığılan Filistinliler, karınlarını doyurabilmek için aşevlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
İsrail’in iki yıl boyunca tam kuşatma altında tutarak soykırım işlediği Gazze’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen, kuşatma nedeniyle açlık krizi sürüyor. İsrail’in temel gıda maddelerinin girişine izin vermemesi, yıkım ve kuşatmanın sebep olduğu yüksek fiyatlar, bölgede açlık ve yoksulluğun derinleşmesine yol açarken, gıda fiyatları geçim imkanlarını tamamen kaybetmiş Filistinliler için ulaşılamaz seviyelere çıkmış durumda. Gazze'deki Filistin hükümetine göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana bölgeye günde ortalama 89 yardım TIR'ı girerken, bölgedeki insani ihtiyacı karşılamak için sayının en az 600 olması gerektiği vurgulanıyor. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un sahil bölgesi El-Mevasi’deki derme çatma çadırlara yığılan binlerce Filistinli, boş kaplarıyla "Saade" adlı aşevinin önünde kuyruklar oluşturarak öğün almaya çalışıyor. Bölgede bulunan çok sayıda aşevi, Filistinlilere daha fazla hizmet ederek, yemek sağlamaya çalışıyor.
DOMATESİN KİLOSU 9,2 DOLAR
Ateşkesle bazı sebzelerin fiyatlarında düşüş gözlenirken, 7 Ekim'den beri pahalılık genel manada devam ediyor. Gazze'de 25 kilogramlık bir un çuvalı, 7 Ekim öncesi 25 şekele (7,5 dolar civarında) satılırken, ateşkes öncesinde bu fiyatın 1000 şekele kadar (307 dolar) yükseldi ve ateşkes sonrasında ise 120 şekele (37 dolar) düştü. Domatesin kilogramı ise İsrail soykırımı öncesinde 2 şekelden (0,60 dolar) satılırken, ateşkes öncesinde 30 şekele (9,2 dolar) yükseldiği, ateşkese rağmen ancak 15 şekele (4,6 dolara) kadar düşebildiği görülüyor. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, ateşkesin bölgede açlığın sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere karşı aç bırakmayı hâlâ soykırımın bir aracı olarak kullanıyor" dedi.