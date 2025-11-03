Türk askeri Gazze'de görev alacak mı? İstanbul'daki kritik Gazze Zirvesi sonrası Hakan Fidan'dan net mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Fidan, konuşmasında Gazze’deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek, İsrail’in uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.









İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar’dan üst düzey temsilciler katıldı. Görüşmelerde Gazze’deki ateşkes süreci, insani yardımların durumu ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlar masaya yatırıldı.









DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Ateşkesten bu yana İsrail 250'ye yakın Filistinliyi öldürdü. Filistinlileri bloke etmeye çalışan bu saldırılara bir an önce son verilmelidir. 600 insani yardım kamyonu ve 50 akaryakıt kamyonunun girişine izin verilmesi gerekmekte. Ancak biz bu miktarın içeriye girdiğini açıkçası görmüyoruz.





İsrail'in bu politikası nedeniyle insani yardımlar depolarda beklemekteler. Hamas Gazze'nin iradesini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır.





Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen uluslararası istikrar gücünün görev tanımı oluşumuna ilişkin müzakereleri de kendi aramızda görüştük.









TÜRKİYE GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?





Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak şu kadarını söyleyebilirim konuştuğumuz ülkelerin ifade ettikleri şu. Tanımı içeriğine göre asker göndermeye karar verecekler.





Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanımız defaatle ifade etti. Biz barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama burada ortaya çıkacak dokümanların bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli.





GAZZE'DE YÖNETİM NASIL ŞEKİLLENECEK?





Bu konuda bizim için bir anlayış birliği var. Bizim desteklediğimiz Filistinlilerin yönetimini Filistinliler yapmalı. Uluslararası toplum buna destek vermeli.





Ümitvarız olumuyuz, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.











