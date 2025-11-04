İşkenceyi ifşa edene işkence

İsrail’de, tutuklu Filistinlilere yönelik vahşi işkencelerin yapıldığı Necef Çölü’ndeki Sde Teiman Hapishanesi’ndeki vahşet görüntülerini Ağustos 2024’te sızdıran Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, işgalin gerçek yüzünü ortaya koymasından dolayı zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz cuma günü görüntüleri sızdırdığını itiraf eden Başsavcı, görevinden alınma tehditleri ve baskı sonucu istifa etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, onu “İsrail’in uluslararası kamuoyundaki imajına en büyük darbeyi indiren kişi” olarak niteledi. Yerushalmi, pazar günü geride bir intihar notu bırakarak ortadan kayboldu. İsrail polisi ve ordu güçlerinin saatler süren aramalarından sonra bulunan Başsavcı’nın tutuklandığı bildirildi. Geride ise iç ve dış kamuoyunda 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de ayan beyan görülen soykırım varken hapishanede işkencelerin sorumlularından değil bu işkenceleri kamuoyuna yansıtan Başsavcı'nın tutuklanması etrafında tartışmalar kaldı.

NETANYAHU ÖFKE KUSTU

İtirafın ardından yapılan ilk hükümet toplantısında öfkeli olan Netanyahu, işkence ve tecavüz belgelerini sızdıran Başsavcı’ya öfke kustu. Sızdırılan belge ve görüntülerin “İsrail’in kamusal ilişkilerine en büyük saldırı” olduğunu belirten Netanyahu, Yerushalmi’nin tüm rütbelerinin de söküldüğünü açıklayarak, “Bu İsrail’in dünyanın önünde imajına büyük bir darbe indirdi” şeklinde konuştu.

İŞKENCE KAYIT ALTINDA

Başsavcının İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Ağustos 2024’te sızdırdığı görüntülerde, Sde Teiman Hapishanesi’nde İsrail askerlerinin Filistinli tutuklulara uyguladığı işkence ve istismarlar gün yüzüne çıktı. Uluslararası insan hakları raporları işkenceleri doğruladı. Belgeler İsrail askerlerinin Gazzeli tutukluları kasıtlı olarak aşağıladığını, ruh sağlıklarını bozduğunu ve tüm uluslararası sözleşmeleri ve insani normları ihlal eden etik dışı davranışlara zorladığını gösteriyordu. Gazze'den serbest bırakılan tutukluların ifadelerine göre, işgal güçleri onları soydu ve İsrail ordusuna bağlı polis köpekleri tarafından korkunç ve korkutucu cinsel istismara maruz bıraktı. İsrail, tutuklulara karşı her türlü işkence ve dayağı uyguladı, onları uykudan mahrum bıraktı, hapishane bahçesinde onlarca saat çıplak tuttu, ayrıca kıyafet, temizlik malzemeleri, saç kesimi gibi ihtiyaçlarını gidermelerine ve hatta uyumalarına bile izin vermedi.

SUÇLUYU KORUYAN HAKİKATLERİ ÖRTEN BİR REJİM

İsrailli Başsavcı Yerushalmi’nin, belge ve görüntüleri bizzat sızdırdığını itiraf etmesi, işgal devletinin de vahşi işkenceleri resmen itiraf etmesi olarak değerlendiriliyor. Başsavcı’nın itirafından hemen sonra azledilip tutuklanması ise işgalcinin hakikatini ortaya koyuyor. Sosyal medya platformlarında bu duruma dikkat çeken İsrailli ve Filistinli insan hakları aktivistleri, yaşananların İsrail tarafından işlenen savaş suçlarının en büyük delili olduğuna dikkat çekerek Sde Teiman dosyasının da Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşınması yönünde çağrı yaptı. Aktivistler, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in, Filistinlilere sistematik işkence politikası yürüten bir güvenlik rejimi kurduğuna dikkat çekerek, “Bu rejim, işkencelerden sorumlu olanları korurken ortaya konan hakikatleri örtüyor” yorumunu yaptı.

İŞKENCELER VAHŞETİN BİR KISMI

Öte yandan, işgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’ye yönelik başlattığı vahşi soykırım sürecinde dünya tarihinde eşine nadir rastlanan büyük vahşetler işlemişti. Bu süreçte nüfusu 2,3 milyonu aşan Gazze’nin yüzde 85’ini yakıp yıkan işgal ordusu, 70 bine yakın Filistinliyi katletmiş, yüzlercesinin açlıktan ölümüne sebep olmuş, aç bıraktığı insanlara “insani yardım dağıtmak için” topladığı yerlerde ateş açarak katliam uygulamıştı. Sde Teman’dan sızdırılan belge ve görüntüler, tutukluların da vahşi şartlar altında işkencelere maruz kaldığını gösterirken aktivistler, Sde Teiman’ın vahşetin küçük bir kısmını oluşturduğunu İsrail’in çok daha büyük suçlardan da insanlık vicdanında mahkum olduğunu hatırlattı.

Skandalın patlak verdiği Ağustos 2024'te işkenceye karışan 4 asker kısa süre gözaltına alınmış ardından yüzlerinde maskeyle serbest kalmıştı.

Tecavüzcüler teşekkür bekliyormuş

Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz ettikleri suçlamasıyla yargılanan İsrailli askerler, işledikleri suçu savunarak "kendilerine teşekkür edilmesi gerektiğini" öne sürdü. İsrail'den Kanal 7 televizyonunun haberine göre, tecavüzle yargılanan askerler Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi önünde yüzleri maskeli şekilde basın açıklaması yaptı. Askerlerden biri, "Bugün buradayım çünkü sessizlikten bıktım... Kucaklaşma yerine suçlamalarla ve teşekkür yerine sessizlikle karşılaştık" ifadelerini kullandı. Düzmece bir yargılamaya tabi tutulduklarını ileri süren sanık asker, yaptıklarını övünür bir dille anlatarak, "Kesinlikle susmayacağız, adalet ve ailelerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belki bizi yıkmaya çalıştınız ancak bizim yüzlerce kişiden oluşan bir güç olduğumuzu unuttunuz" dedi.








