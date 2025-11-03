Yeni Şafak
İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

20:403/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
AA
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ordusunun alıkoyduğu bazı Filistinlilerin serbest bırakıldığını ifade etti. Serbest bırakılan Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından muayene için Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyarak en temel insani standartların bulunmadığı hapishanelerde tuttuğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan serbest bırakıldıkları belirtildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin muayene için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, serbest kalan Filistinlilerin sayısına veya sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.



#Filistin
#Esir
#Deyr el-Belah
