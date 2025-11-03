İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyarak en temel insani standartların bulunmadığı hapishanelerde tuttuğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin muayene için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.