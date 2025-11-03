İsrail Başbakanı Netanyahu'dan işgalci İsrail ordusunu 'Büyütme ve güçlendirme' hedefi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki yıldır bölgede gerçekleştirdikleri saldırılarda "sadece Orta Doğu haritasını değiştirmediklerini, kendilerinde de büyük bir dönüşüm başlattıklarını" ifade etti. Netanyahu, işgalci İsrail ordusunun sayısını ve kapasitesini arttıracağına da işaret etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki asker sayısını arttıracaklarını ve yedek birlikleri önemli ölçüde güçlendireceklerini söyledi.
İsrail askerleri arasındaki intihar vakalarında yaşanan artış
İsrail Meclis komitesi, ağustos ayında, Gazze'de İsrail soykırımının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda, özellikle yedek askerler arasında intihar vakalarında endişe verici bir artış yaşanmasını ele almıştı.
Konuya ilişkin verileri komiteye sunan İsrail ordusu, bu olgunun azaltılması için destek hizmetlerinin genişletilmesini ve yeni girişimlerin başlatılmasını talep etmişti.
İsrail'de kadınlar için 2, erkekler için 3 yıl süreyle zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına bağlı her yıl düzenli olarak ordu talimine çağırılıyor. Ancak savaş pilotları ve diğer elit birliklerin yıl içinde daha sık eğitime ve operasyonlara katıldığı belirtiliyor.
Böylelikle zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan İsrailliler en az 40 yaşına kadar yedek asker olarak orduda silah altına alınabiliyor. Kurmay kademesindeki askerler daha ileri yaşlara kadar yedek asker komutan olarak orduda görev alabiliyor.
İsrail'in iki yıldır Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve bölgedeki diğer ülkelere düzenlediği saldırılar sırasında yedek askerler uzun görev süreleri nedeniyle sistemi eleştirmişti.
Haredilerin askere alınması tartışması
İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) kesimin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.
İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.
Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.