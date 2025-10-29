Yeni Şafak
Dünya
Ortadoğu
Gazze'yi bombalamayı sürdüren İsrail ateşkesin yeniden başladığını duyurdu

Gazze'yi bombalamayı sürdüren İsrail ateşkesin yeniden başladığını duyurdu

12:5829/10/2025, Çarşamba
Soykırımcı İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürerek dün akşam saatlerinde itibaren Gazze'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.


Bu saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.


"Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı"


İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadesine yer verildi.


Ateşkes sabah saatlerinde başladı


Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun "ateşkese bağlı kalacağı" iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi.


İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.


Öte yandan haberlerde, Hamas'ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 2 ölü esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği aktarıldı.




