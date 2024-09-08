Filistin için ‘buradayım’

Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin gençliği 'Özgür Filistin' mücadelesiyle geçti. 3 Eylül'de eşini geride bırakarak Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta kasabasına giden 26 yaşındaki Eygi, topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin her cuma namazı yaptığı gösteriye katıldı. Eygi, önceki gün keskin nişancının başından vurmasıyla şehit oldu.

NAMAZ ÖNCESİ SOHBET ETTİK

Eygi'yle saldırının hemen öncesinde konuşan Beyta Belediye Başkanı Mahmud Barham, "Olayın yaşandığı gün cuma namazını kılmak için işgalcilerin saldırılarının yaşandığı yere yakın bir alandaydım. Gösterilerin yapıldığı yere ilk Ayşe gelmişti. Namaz öncesi onunla oturup sohbet ettik. Türkiye’de doğduğundan Amerika vatandaşı olduğundan ve Filistinlilerin hakkını, hukukunu savunmak için buraya geldiğinden bahsetti. Cuma namazını kıldık ve namazdan sonra işgalciler doğrudan ve kasıtlı olarak namaz kılanların üzerine ve etrafa ateş açtı" dedi. İşgalcilerin açtığı ateşin Ayşenur’un başına isabet ettiğini anlatan Barham, "Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu çok ağırdı müdahaleler yapıldı ancak kurtarılamadı. Ayşenur kasabamızda şehit oldu. Belediye olarak Ayşenur’un burada Beyta’da defnedilmesini talep ettik” diye konuştu.

Dayanışmacıları korkutmak istiyorlar

Filistin Kurtuluş Örgütü, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu cinayet, Filistin'le dayanışma içinde olanların ezilmesi ve korkutulmasını hedefliyor" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına sabır diledi.

Arakan'a da gitmişti

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Aile üyeleri, sağlığının olumsuz etkilenmesinden endişe etmeleri nedeniyle dede Şerif Eygi'ye acı haberi henüz vermedi. Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, kardeşi ve ailesinin 25 yıl önce ABD'ye taşındığını, Ayşenur'un o dönem henüz 1 yaşında olduğunu anlatarak Eygi, yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didim'de ziyaret ettiğini, ancak Filistin'e gideceğini söylemediğini belirtti. Yeğeninin dünyanın dört bir yanındaki zulümlere duyarlı bir insan olduğunu anlatan Eygi, şöyle konuştu: "O bizden çok çok farklı düşünen birisiydi insanlık açısından. Sadece burası değil geçmiş dönemde Myanmar'a da gitti orada Arakan'daki Müslümanlara yapılan katliam için. Geçen İtalya'ya gitti oradaki mülteciler için. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya gönüllü olarak gidiyordu." Kardeşiyle dün telefonla görüştüğünü belirten Eygi, cenazenin Didim'de defnedilmesini planladıklarını söylediğini de aktardı.

Torunumla gurur duyuyorum

Ezgi Eygi'nin Muğla Yatağan'da anne tarafından dedesi Şahin Birden, acı olayı önceki akşam evde oturduğu sırada televizyondan öğrendiğini söyledi. Birden, "Daha sonra Antalya'da yaşayan oğlum telefonla arayıp bilgi verdi" dedi. Ezgi'nin kızı Rabia'nın çocuğu olduğunu anlatan "Torunum Ayşenur'u en son 5-6 sene önce görmüştüm. Torunumla gurur duyuyorum, her zaman gurur duydum. Derin bir üzüntü içerisindeyim, konuşacak gücüm yok. Kelimeler boğazıma düğümleniyor" diyerek telefonu kapattı.

Mezuniyet törenine Filistin bayrağıyla çıkmıştı

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan 26 yaşındaki Eygi'yi eğitim gördüğü üniversitedeki Orta Doğu dilleri ve kültürleri profesörü olan Aria Fani anlattı. "Ona gitmemesi için yalvardım. Adaletsizlikle nerede olursa olsun karşı çıkardı ve adalet için gerçek anlamda savaştı" diyen Fani, Eygi’nin kocasını geride bırarak Batı Şeria’ya gittiğini söyledi. Eygi'nin bu yılın başlarındaki mezuniyet törenine dair hatıralarını paylaşan Fani, “Mezuniyete üzerinde “Özgür Filistin” yazan bir bayrakla çıktı” dedi. Fani, son akademik yılında Eygi’nin Filistinlileri araştırmaya, onlarla tarihi travmaları hakkında konuşmaya önemli bir zaman ayırdığını söyledi. "Batı Şeria'daki hayatın nasıl olduğuna dair inanılmaz derecede bilgiliydi” diyen Fani, “Saf bir gezgin değildi. Bu deneyim, tüm aktivizm yıllarının doruk noktasıydı" diye konuştu. Fani, “Eygi, UW kampüsünde baharda yapılan Gazze protestolarında organizatörlerden biriydi. Kurulan düzinelerce Filistin yanlısı kampta onun emeği var. Üniversitenin Boeing ve İsrail ile olan bağlarına karşı protesto gösterilerinde ve UW yönetimiyle müzakerelere öncülük etmede etkili bir rol oynadı.” dedi.

Ölmeden önce namazını kıldı

Eygi'nin arkadaşı Maryam, o gün onunla birlikteydi. Maryam, “O sabah gülümsüyordu ve bize katılmak konusunda çok istekliydi.” dedi. Tepkilerden korktuğu için soyadını vermeyen Maryam, Eygi'nin gösteriden önce Filistinlilerle birlikte Evyatar'a bakan bir tepenin üzerinde namaz kıldığını açıkladı. Orada bulunan aktivist Vivi Chen ise İsrail ordusunun namazdan hemen sonra ortaya çıktığını söyledi.

Herkes söylerdi ama o yaptı

Eygi'nin ar kadaşı Nilan Aydın, Eygi'nin yürekli bir insan olduğunu belirtti. Gazze'de olaylar başladığı zaman bu konu hakkında birbirlerine endişelerini dile getirdiklerini aktaran Aydın, "Bana oraya kadar gidip o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Ama bunu herkes söylüyor ve gerçekten yapacağını hiç düşünmemiştim." ifadesini kullandı. Aydın, okul tarafından Eygi'nin durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkati çekti. Filistinli-Amerikalı Saif Sharabati de arkadaşı Eygi'yi "cesur", "dürüst" ve "akıllı" biri olarak tanımlayarak, kendisiyle ölümünden birkaç saat önce konuştuğunu aktardı. Eygi'nin kendisine gergin olduğunu ancak iyi hissettiğini ve korkmadığını söylediğini anlatan Sharabati, onun çok cesur bir insan olduğunu vurguladı. Sharabati'ye göre Eygi, Batı Şeria'daki deneyimlerinden derinden etkilenmişti çünkü bölgeyi ilk kez ziyaret ediyordu. Kontrol noktalarının sert gerçekliği ve sahadaki durum onu derinden etkilemişti. Sharabati ile Eygi, birkaç ay önce Seattle'daki Filistin yanlısı bir üniversite kampında tanışmışlardı.

Eygi'nin ailesinden 'soruşturma' çağrısı

Batı Şeria'da İs rail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. CNN'in haberine göre, Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı ancak İsrail'in Ayşenur'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın "yeterli" olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı bir ABD vatandaşının hukuksuz şekilde öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmaya ve suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı. Olaya dair görüntülerde Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün görüldüğü bildirilen açıklamada, "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Katar ve Ürdün'den kınama mesajı

Katar, işgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar devleti bu iğrenç suçun, İsrail'in Filistin davasına ve insan haklarına karşı tekrarlanan acımasız işgal suçları serisinin bir halkası olduğunu, bu bağlamda uluslararası toplumun bu korkunç ihlaller karşısında sessiz kalmasının, İsrail işgaline daha fazla zulüm gerçekleştirmeye yönelik bir teşvik olduğu konusunda uyarıyor." ifadeleri kullanıldı. Ürdün de Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içindeki kişiyi hedef alan "bu iğrenç suçun" en güçlü şekilde kınandığı bildirildi.

İngiltere 'derin endişe' duydu

İngiltere, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümünden "derin endişe" duyulduğunu bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ezgi Eygi'nin ölümünden derin endişe duyuyoruz. Onun ölümü, Batı Şeria'da haftalardır devam eden ve giderek artan ölümcül şiddet olaylarının ardından gelmiştir." ifadelerini kullandı. Sivillerin korunmasının "zorunlu" olduğunu vurgulayan Sözcü, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırmayı sürdürdüklerini kaydetti.











