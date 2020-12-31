Dünya Filistin Merkezi İstatistik Kurumu 2020 itibarıyla dünyadaki Filistinli nüfusu 13,7 milyon
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Filistin Merkezi İstatistik Kurumu: 2020 itibarıyla dünyadaki Filistinli nüfusu 13,7 milyon

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, 2020 yılı itibarıyla dünyadaki Filistinli nüfusunun 13,7 milyona yükseldiğini duyurdu. Filistin devletinin, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler dahil olmak üzere toplam nüfusunun 5,2 milyon olduğu ifade edilen açıklamada, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki toplam nüfusun yüzde 42'sini, İsrail devletinin kurulmasının arından tarihi Filistin topraklarından göçe zorlanan ve ülke içinde mülteci konumuna düşen Filistinlilerin oluşturduğu aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Filistin'in nüfusu 2020'de yükseldi.
Filistin'in nüfusu 2020'de yükseldi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, 2020 yılı itibarıyla dünyadaki Filistinli nüfusunun 13,7 milyona yükseldiğini duyurdu.

Filistin yönetimine bağlı Merkezi İstatistik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, nüfusun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2,1 milyona, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 3,1 milyona yükseldiği belirtildi.

Filistin devletinin, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler dahil olmak üzere toplam nüfusunun 5,2 milyon olduğu ifade edilen açıklamada, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki toplam nüfusun yüzde 42'sini, İsrail devletinin kurulmasının arından tarihi Filistin topraklarından göçe zorlanan ve ülke içinde mülteci konumuna düşen Filistinlilerin oluşturduğu aktarıldı.

Çeşitli ülkelerde 6 milyondan fazla Filistinli var

Halihazırda 1,6 milyondan fazla İsrail vatandaşı Filistinli bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu kişilerin 1948'de topraklarını terk etmeyen yaklaşık 154 bin Filistinlinin çocukları ve torunları olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Suriye, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinde 6,2 milyon Filistinlinin yaşadığı, yaklaşık 738 bin Filistinlinin de dünyanın farklı ülkelerinde ikamet ettiği aktarıldı.

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