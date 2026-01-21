Filistinlilere özel infaz yasası

İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik baskı, şiddet ve cezalandırma politikaları yeni bir eşiği daha aşıyor. İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hızlandırılmış bir takvimle görüşülen ve Filistinlilere ölüm cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı 13 Ocak 2026’da aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi tarafından sunuldu. Muhalefet partilerinin engelleyici bir tutum sergilememesi dikkat çekerken, Yesh Atid ve HaMahaneh ha’Mamlachti gibi merkezci partilerin sessizliği de ilk okuması geçen tasarının kabul edilmesini yakın bir ihtimal haline getiriyor. 2025 tarihli Ceza Kanunu (Değişiklik–Teröristler İçin Ölüm Cezası) başlıklı tasarı, işgal altındaki Filistin topraklarında yalnızca Filistinliler üzerinde yetkili olan askeri mahkemelerde, “kasıtlı öldürme” suçlamasıyla yargılananlar için zorunlu ölüm cezası öngörüyor. Üstelik bu ceza, savcının talebi olmasa dahi basit çoğunlukla verilebilecek. Adalah, İnsan Hakları Örgütü HaMoked, İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI) ve İnsan Hakları için Hekimler (PHRI) tarafından yayımlanan ortak rapora göre cezalar hafifletilemeyecek, infazlar en geç 90 gün içinde gerçekleştirilecek ve temel yargısal güvenceler tamamen ortadan kaldırılacak. Rapora göre İsrail yönetimi, bu tasarıyla yalnızca cezaları ağırlaştırmayı değil, Filistinlilere özgü, gizli ve denetimsiz bir ölüm cezası sistemi kurmayı amaçlıyor.