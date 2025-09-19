Filistinlileri nasıl katlettiklerini anlattılar

Haaretz gazetesine konuşan Gazze’deki saldırılara katılmış İsrail askerleri, komutanlarının emirleriyle Filistinli çocukları nasıl katlettiklerini itiraf etti. Gazeteye konuşan Nahal Tugayı'nda görev yapan ve kimliğini gizlemek için Yoni takma adını kullanan İsrail askeri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde 2 Filistinli çocuğu öldürdüklerini itiraf etti. Filistinlilere ait yapıları yıkan iş makinalarını korumakla görevli olduğu söylenen Yoni, Beyt Lahiya'daki yıkım sırasında askerlerden birinin "terörist var" diye bağırdığını ve bunun üzerine etrafa ağır silahlarla rastgele ateş açtıklarını belirtti. Yoni, "Çılgına dönüşmüştük ve makineli tüfekle ateş etmeye başladım, yüzlerce mermi attım. İleri baktığımızda orada (terörist olmadığını) ve hata olduğunu anladık. Belki 8-10 yaşlarında 2 çocuğunun cesedini gördüm. Her şeyin benim yüzümden olduğunu, bunu benim yaptığımı biliyordum. Kusmak istiyordum. Birkaç dakika sonra bölük komutanı geldi ve "Bir imha bölgesine girdiler, bu onların suçu, savaş böyle bir şey' dedi" cümlelerini sarf etti. Benny adındaki bir başka asker ise “Yardım almaya gelen Filistinlilerin aştıkları takdirde onları vurma iznimin olduğu bir çizgi var. Kedi fare oyunu gibi. Her seferinde farklı bir yönden gelmeye çalışıyorlar ve ben keskin nişancı tüfeğiyle oradayım, komutanlar bana 'Onu vurun, onu vurun' diye bağırıyor. Her gün 50-60 mermi atıyorum, artık öldürdüklerimi saymıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum. Çoğu çocuk" ifadelerini kullandı.