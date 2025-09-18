Avrupa'ya Sumud kilidi: İtalya’da sendikalar genel grev kararı aldı

USB (Unione Sindacale di Base), İtalya’daki en büyük tabana sahip sendikalarından biridir. Eğer grev geniş katılımlı olursa, AB kurumları üzerinde İsrail’e yönelik yaptırım çağrılarının artmasına yol açabilir. Avrupa’nın, özellikle İtalya’nın, İsrail ile olan ekonomik ve diplomatik ilişkilerini tartışmaya açması söz konusu olabilir. Avrupa işçi hareketlerinin Gazze için greve gitmesi, dünya çapında “Filistin halkıyla küresel dayanışma” algısını güçlendirmesi bekleniyor. Grev tarihi ise manidar.

İsrail’in kutsal olarak gördükleri Roş Haşanah Bayramı da 22 Eylül'de başlıyor. Bu bayram Yahudi takvimine göre Yahudi Yeni Yılıdır ve Yahudiler için en kutsal günlerden biri olarak kabul edilir.

Liman çalışanları önceden duyurmuştu

İtalya’daki liman çalışanları, Global Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırmasını desteklemek amacıyla grev tehdidinde bulundu. Sendikalar, filonun gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmasının engellenmesini “savaş suçu” olarak nitelendirmişti.

"İletişim kesilirse Avrupa'ya yük taşımayı bırakacağız"

Ayrıca Global Sumud Filosu ile iletişim kaybolması halinde Avrupa genelinde yük taşımacılığını durduracaklarını açıklamışlardı. Her türlü saldırı sonucunda Avrupa ülkelerine gidecek en önemli limanlarda iş bırakma ve grev çağrısı ile karşı karşıya kalabileceklerini kamuoyuna duyurmuştu. Liman işçilerinin bağlı olduğu sendika, daha önce de İsrail'e giden askeri teçhizatı durdurmuştu

Genel Grev ilanı şu ifadelerle duyuruldu:

Gazze Şeridi’nde İsrail Devleti tarafından yürütülen gerçek bir soykırım halini almış insani durumun giderek ağırlaşmasını ve Batı Şeria’nın ilhakı amacıyla Filistin topraklarının sürekli gasp edilmesini göz önünde bulundurarak; İsrail ordusunun, zaten tükenmiş durumda olan halka yönelik insani yardımların girişini tamamen engellemesi, bunun sonucunda açlıktan ölümler yaşanması ve on binlerce ölü arasında çocukların, kadınların, gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının bulunmasını dikkate alarak;

Dünyaca yürütülen insani yardım misyonu “Global Sumud Filosu”na, içinde İtalyan vatandaşları, işçileri ve sendikacıların da bulunduğu gemilere İsrail hükümetinin saldırı tehditlerini ve bu yolla gıda, temel ihtiyaç maddelerinin Gazze’ye ulaşmasını silah kullanarak engelleme niyetini, bunun da İtalyan vatandaşlarına karşı gerçek bir savaş eylemi teşkil ettiğini göz önünde bulundurarak; İsrail silahlı kuvvetlerinin Filoya yönelik saldırı ihtimalini, geçtiğimiz günlerde Tunus açıklarında demirlemiş iki gemiye insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların bu ihtimali güçlendirdiğini dikkate alarak;

İtalya hükümeti ve AB harekete geçmeli