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Dünya

Fiyatı dudak uçuklattı: Marx’ı mezarında ters döndürecek karar

Alman filozof Karl Marx'ın mezarının bulunduğu Londra'daki Highgate Mezarlığı'nda, yeni mezar yerlerinin satışa çıkarılması planı gündeme geldi. Ancak, yeni mezar yerlerinin fiyatının 25 bin sterline (yaklaşık 1 milyon TL) yaklaşması, tartışmalara neden oldu.

11:02 - 18/01/2024 Perşembe
Diğer
Karl Marx
Karl Marx

Londra'daki tarihi Highgate Mezarlığı'nda, sosyalizmin kurucusu Alman filozof Karl Marx'ın mezarının da bulunduğu alanda yeni mezar yerlerinin satışa çıkarılması kararı alındı. Ancak, bu yeni mezar yerlerinin fiyatının yaklaşık 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) olması, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tartışmalara neden oldu. Marx'ın öğretileri ve sosyalizmle özdeşleşen bir figür olarak, bu yüksek fiyatın "marksist" prensiplere uygun olup olmadığı konusu gündeme geldi. The Guardian gazetesinden Zoe Williams'ın bir makalesinde, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın, Marx'ın yeni komşusu olma olasılığına dikkat çekildi.



Tartışmalarla gündeme gelmişti


Highgate Mezarlığı Dostları Vakfı'nın genel müdürü Ian Dungavell, mezarlığın yaşayan bir cazibe merkezi olması için yeni cenazeleri ağırlamanın önemli olduğunu belirtti. Aynı mezarlık, 2015 yılında da gündeme gelmiş, ziyaretçilerden 4 sterlin giriş ücreti alınması, Marx’ın öğretileri üzerinden tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişmelerle birlikte, mezarlık ziyaretçilerinden alınan giriş ücreti ve yeni mezar yerlerinin fiyatı gibi konular, Karl Marx'ın mirası ve mezarlığın geleceği üzerine yapılan tartışmalara katkı sağlıyor.




#Karl Marx
#İngiltere
#mezar
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