Fiyatı dudak uçuklattı: Marx’ı mezarında ters döndürecek karar

Londra'daki tarihi Highgate Mezarlığı'nda, sosyalizmin kurucusu Alman filozof Karl Marx'ın mezarının da bulunduğu alanda yeni mezar yerlerinin satışa çıkarılması kararı alındı. Ancak, bu yeni mezar yerlerinin fiyatının yaklaşık 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) olması, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tartışmalara neden oldu. Marx'ın öğretileri ve sosyalizmle özdeşleşen bir figür olarak, bu yüksek fiyatın "marksist" prensiplere uygun olup olmadığı konusu gündeme geldi. The Guardian gazetesinden Zoe Williams'ın bir makalesinde, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın, Marx'ın yeni komşusu olma olasılığına dikkat çekildi.