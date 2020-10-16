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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron AB, Türkiye ile diyaloğa hala hazır
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: AB, Türkiye ile diyaloğa hala hazır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Konseyi sonrası basın toplantısında bulundu. Macron, “Avrupa Birliği, Türkiye ile diyaloğa hala hazır” dedi.

Haber Merkezi İHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ele alınan konulara ilişkin açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye ile ilgili “Avrupa diyalog için hala hazır. Fakat Türkiye aynı tavırla devam ediyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a desteğimizi belirttik” açıklaması yaptı.

  • Dağlık Karabağ konusuna değinen Fransa Cumhurbaşkanı, taraflara ateşkes çağrısında bulunarak anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

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“İngiltere’nin bu anlaşmaya bizden daha çok ihtiyacı var”

Toplantıda ikram sorununu da konuştuklarını dile getiren Macron, 2030 yılına kadar sera etkisini destekleyen gaz yayımını en az yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

  • Brexit konusunda Avrupa Birliği’nin ortak tutum içerisinde olduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, AB ile İngiltere’nin gelecek ilişkileri konusunda AB içerisinde tüm ülkelerin hemfikir olduklarını söyledi. İngiltere ile bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, “Bu anlaşma ne pahası ne olursa olsun demiyoruz anlaşmayı istiyoruz. Fakat İngiltere’nin bu anlaşmaya bizden daha çok ihtiyacı var” açıklaması yaptı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yatırım Avrupa Birliği’nin Afrika’ya stratejisi geliştireceğini dile getirirken birlik ülkeleri arasında daha sık iletişim kurma ve görüntülü görüşme yapılması planlandığını ifade etti.

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