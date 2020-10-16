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Dünya AB liderlerinden geri adım Türkiyeye ambargo uygulanmasına yönelik madde rapordan çıkartıldı
AVRUPA

AB liderlerinden geri adım: Türkiye’ye ambargo uygulanmasına yönelik madde rapordan çıkartıldı

AB Liderler Zirvesi sonuç raporu açıklandı. Rapordan, daha önceki taslak açıklamada yer alan Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik ifadenin çıkartılması dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'de bir araya geldi.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin sonuç raporu açıklandı. Raporda, daha önceki sonuç taslağında yer alan Türkiye’ye yönelik sert söylemlerin yerini daha yumuşak bir dile bırakması dikkat çekti.

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Silah ambargosu maddesi çıkartıldı

Taslak açıklamada yer alan Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik var olan ifade, sonuç raporunda yer almadı. Eski taslak açıklamada, “Avrupa Konseyi, tüm AB üye devletlerinin Türkiye'ye silah ihracatı politikalarına ilişkin güçlü ulusal pozisyonlara bağlılıklarını yinelemektedir” deniliyordu.

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‘Türkiye’nin eylemlerinden üzüntü duyuyoruz’

Oruç Reis gemisinin Yunan sularından çıkması için Türkiye’ye süre tanınmasına yönelik ifade de raporda yer almadı. Bunun yerine, “Avrupa Konseyi, 1-2 Ekim 2020'deki sonuçlarını yeniden teyit ediyor ve son keşif faaliyetleri de dahil olmak üzere, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyor. Avrupa Konseyi, BM’nin 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi Kararları’na saygı gösterilmesini istiyor, Maraş'ın statüsünün önemini vurguluyor ve Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışmasını yineliyor” ifadesi kullanıldı.

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