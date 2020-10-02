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Dünya AB liderler zirvesinden Doğu Akdeniz açıklaması Türkiye ile yapıcı diyalog istiyoruz fakat tüm seçenekler masada
AVRUPA

AB liderler zirvesinden 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Türkiye ile yapıcı diyalog istiyoruz fakat tüm seçenekler masada!

AB liderler zirvesinden 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Türkiye ile yapıcı diyalog istiyoruz fakat tüm seçenekler masada

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a yaptırım uygulanması için karar aldıklarını, 40 kişilik listede Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunmadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Kıbrıs sularında doğalgaz arama çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin ambargo uygulayabileceğini dile getirdi.

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  • Von der Leyen "Ankara'nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var" ifadelerini kullandı.

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Zirveden sonraki iki hafta önemli olacak

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a yaptırım uygulanması için karar aldıklarını, 40 kişilik listede Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunmadığını belirtti.

Michel yaptığı açıklamada, "Türkiye konusunda zirveden sonraki iki hafta önemli olacak" dedi.

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Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları olan Dağlık Karabağ'ı geri alma harekatı karşısında Ermenistan'ın yanında yer alan İran, ülkede yaşayan 35 milyon Türk'ü ayaklandırdı. Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Azerbaycanlı sivillerin yaşadığı kasabalara saldırmasına sessiz kalan İran, Azerbaycan karşılık verince Ermenistan'dan yana tavır aldı. Ermenistan'a silah ve gıda yardımı yaptığı tespit edilen İran, Rusya'nın Ermenilere gönderdiği mühimmatların da nakliyesini üstlendi. İran, Ermenistan'a yaptığı yardımların ortaya çıkan görüntülerini yalanlasa da ülkede yaşayan Azerbaycan Türkleri duruma tepki göstermek için sokaklara döküldü. "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları atan Türkler, sosyal medyada ise İran'ın kendilerine ihanet ettiği yönünde paylaşımları yapıyor. Son verilere göre 83 milyon nüfusu olan İran'da yaşayan Türkler yüzde 40 oranında. İran sınırları içinde en çok 'Güney Azerbaycan' denilen bölgede yaşayan Türklerinin kalesi ise Tebriz. Şehrin takımı Traktör Türk taraftarları ile popüler ve maçlarını 100 bin seyirciye oynuyor. Diğer yandan İran'da yayın yapan bazı medya organları ve gazeteciler, Dağlık Karabağ'da 30 yıldır yaşanan zulmü görmezden gelerek Ermenistan'ın saldırgan tavırları dururken Azerbaycan'ı eleştirmesi de ülkedeki başka bir tartışma konusu.
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