AB liderler zirvesinden 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Türkiye ile yapıcı diyalog istiyoruz fakat tüm seçenekler masada! AB liderler zirvesinden 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Türkiye ile yapıcı diyalog istiyoruz fakat tüm seçenekler masada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a yaptırım uygulanması için karar aldıklarını, 40 kişilik listede Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunmadığını belirtti.

Haber Merkezi 02 Ekim 2020, 02:41 Son Güncelleme: 02 Ekim 2020, 03:49 AA