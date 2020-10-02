AB liderler zirvesinden 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Türkiye ile yapıcı diyalog istiyoruz fakat tüm seçenekler masada!
AB liderler zirvesinden 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Türkiye ile yapıcı diyalog istiyoruz fakat tüm seçenekler masada
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a yaptırım uygulanması için karar aldıklarını, 40 kişilik listede Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunmadığını belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Kıbrıs sularında doğalgaz arama çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin ambargo uygulayabileceğini dile getirdi.
Von der Leyen "Ankara'nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var" ifadelerini kullandı.