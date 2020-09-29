​İsrailli uzmandan Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye’yi dışlamak hata!

İsrail’den Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlanmanın hata olduğu ve gerilime neden olduğu itirafı geldi. İsrail’in Washington’da enerji alanındaki sesi olarak nitelendirilen, daha önce İsrail Başbakanlığı ve Enerji Bakanlığına danışmanlık yapan, George Town Üniversitesi öğretim üyesi Brenda Shaffer, Times of Israel internet sitesine yaptığı açıklamada, East Med doğal gaz boru hattı projesinin hayata geçme ihtimalinin zor olduğunu belirterek, Türkiye gibi bölgesel rakiplerin projeden dışlanmasının da hata olduğunu belirtti.
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİN ANLAMI KALMAZ
Geçtiğimiz Salı günü taraf ülkelerce imzalanan Doğu Akdeniz Gaz Forumu ittifakını değerlendiren Shaffer, “Türkiye’yi davet etmemek büyük bir hataydı” değerlendirmesini yaptı. “Eğer rakiplerinizi dışarıda bırakırsanız bölgesel işbirliğinin anlamı kalmaz” diyen İsrailli uzman, “Forum, Türkiye’yle işleri zorlaştırdı” değerlendirmesini yaptı.
FORUMUN KURULMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ
“İsrail hariç herkesin davet edildiğini düşünün, İsrail bunu kendisine karşı bir yapı olarak görürdü” karşılaştırmasıyla da Türkiye’nin tepkisine dolaylı yoldan destek çıkan Shaffer, “(Forumun) kurulması bölgedeki tansiyonu yükseltti. Türkiye hala çok önemli bir güç. İsrail’in, Türkiye ve Yunanistan’la ilişkisi sıfır toplamlı olamaz.” uyarısında bulundu.
YATIRIM YAPACAK TEK ŞİRKET YOK
Times of İsrail’e, “Şu an doğal gaz boru hattı için sunulan ticari kazanç olasılığı oldukça düşük” diyen Shaffer, “Bu projeye yatırım yapacak tek bir şirket dahi yok. Şirketler genellikle boru hattı projelerine, çok risk taşıdıkları ve önemli bir getirisi olmadığı için yatırım yapmaktan kaçınıyorlar” değerlendirmesini yaptı.
İTALYA DA GEMİDE DEĞİL
Shaffer, “İtalya da gemide değil” yorumuyla East Med projesindeki çıkmaza dikkat çekti. İsrailli uzman, East Med projesi için en önemli pazarın mevcut durumda İtalya olduğunu ancak Akdeniz ülkesinin de doğal gaz talebini Cezayir, Azerbaycan, Rusya ve Orta Avrupa’dan karşılamayı tercih ettiğine dikkat çekti.