Fransa’da büyük kaos: Trump’ı karşılayacak bir başbakanları yok

Fransa’da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve destekçilerinin, hükümete karşı sunduğu 2 farklı gensoru önergesi Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşüldü. Ulusal Mecliste yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekili destek verdi. Gensoru önergesinin kabul edilmesi için gerekli 288 oya ulaşılmış oldu. Böylelikle 5. Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü.





Barnier hükümeti ülkenin yakın tarihinin en kısa süreli hükümeti oldu.





Dünya basını ne diyor?

Financial Times gazetesi Macron'a yapılan istifa çağrılarına dikkat çekerek, Fransız liderin müttefiklerinin bile durumdan rahatsız olduğunu öne sürdü ve haberinde "Çözümsüzlüğün uzaması, Macron'un görev süresinin bitmesinden önce istifa etmesi ve erken seçime gitmesi yönündeki talepleri daha da artırabilir" ifadelerini kullandı.









'Halk hayal kırıklığına uğramış durumda'

Bloomberg "Fransa'nın artık tam yetkili bir hükümeti yok ve istikrarlı bir hükümet kurmaya giden belirgin bir yol görünmüyor. Halk hayal kırıklığına uğramış durumda ve büyüyen bir bütçe krizi var" ifadelerini kullandığı haberinde Fransa'da yaşanan krizin, ABD'deki yönetim değişimi ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeni ile Avrupa için de kötü bir döneme denk geldiğini yazdı.









'Macron'un merkezci projesi' çöktü

The Economist 'Macron bir başbakan daha kaybetti' başlıklı haberinde Fransa'nın siyasi istikrarsızlığa sürüklendiğini ve 'Macron'un merkezci projesi'nin çöktüğünü öne sürdü.









En kısa ömürlü başbakan

Politico ise Barnier'ın modern Fransız Cumhuriyeti tarihindeki en kısa ömürlü başbakan olduğunu ve 1962'den bu yana parlamento tarafından görevden alınan ilk kişi olacağına dikkat çekti.









Trump Fransa'ya gidecek ama başbakan yok

Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 2019'da çıkan yangının ardından başlatılan onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak resmi törenle yeniden ibadete açılacak. Açılış törenine ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda devlet başkanı ve siyasi ismin katılması bekleniyor.





İngiliz basınında yer alan haberlerde Fransa için böylesine önemli bir diplomatik hafta sonunda başbakanının olmaması 'utanç verici bir durum' olarak değerlendirildi ve Macron'un Barnier'in yerine birini bulmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiği vurgulandı.









Macron'un aradığı adaylar kim?

Fransız basınında çıkan haberlerde ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Michel Barnie hükûmetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başladığı iddia ediliyor.





İngiliz Guardian gazetesine göre, başbakanlık görevi için aday sayısı az olsa da, savunma bakanı Sebastien Lecornu ve Macron'un müttefiki Francois Bayrou olası adaylar arasında yer alıyor.





Fransa Ulusal Meclis





Neden böyle oldu?

Fransa’da merkez sağcı Barnier hükümeti ve Meclisteki ana muhalefet partileri 2025 Bütçesi ve 2025 sağlık sigortası bütçesi üzerinde uzlaşamadı.





Barnier, 2 Aralık’ta 2025 sağlık sigortası bütçesini Mecliste oylama yapılmadan geçirmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koymuştu. ​​​​​​​





Başbakan'ın bu adımına tepki gösteren NFP ittifakı ve aşırı sağcılar, 3 aylık hükümete karşı gensoru önergesi sunmuştu.



