Fransız dergisi Erdoğan’ı kapağına taşıdı: Dünyanın geleceğini şekillendiren 4 liderden biri

Derginin kapağında, yeni dünya düzenine yön verecek dört lider arasında gösterilen Erdoğan’ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak 'diktatör' deme küstahlığında bulunan Le Point dergisinin yeni bir dünya düzeni kurulurken bu düzenin vazgeçilmez aktörünün Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kabul etmesi gündem oldu.