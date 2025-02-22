Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransız dergisi Erdoğan’ı kapağına taşıdı: Dünyanın geleceğini şekillendiren 4 liderden biri

Fransız dergisi Erdoğan’ı kapağına taşıdı: Dünyanın geleceğini şekillendiren 4 liderden biri

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
07:5222/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Le Point dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıdı
Le Point dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıdı

Le Point dergisinin "2025 - Yeni Dünya Düzeni" başlıklı özel sayısının kapağında, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte yer aldı.

Fransa’nın
Le Point dergisi
, “2025 - Yeni Dünya Düzeni” başlıklı özel bir sayı yayımladı.

Bu özel sayıda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’a da yer verildi.

Derginin kapağında, yeni dünya düzenine yön verecek dört lider arasında gösterilen Erdoğan’ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.



"Erdoğan vazgeçilmez aktör"


2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak 'diktatör' deme küstahlığında bulunan Le Point dergisinin yeni bir dünya düzeni kurulurken bu düzenin vazgeçilmez aktörünün Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kabul etmesi gündem oldu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Le Point dergisi
#Fransa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA bekçilik başvuru ekranı 2025