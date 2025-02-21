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Fransa’dan Yunanistan’a şok: Savaş uçakları hangarda çakılı kaldı

Fransa’dan Yunanistan’a şok: Savaş uçakları hangarda çakılı kaldı

10:0321/02/2025, Cuma
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 24 Mirage 2000-5 savaş uçağı, Fransa'nın alım teklifini geri çevirmesi üzerine hangarda bekliyor.

Fransa'nın, Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki 24 Mirage 2000-5 savaş uçağını satın alma teklifini geri çevirmesi, Yunanistan'ı bu uçakların satışında zorluklarla karşı karşıya bıraktı.


Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan daha önce Hindistan başta olmak üzere çeşitli alıcılarla görüşmeler gerçekleştirdi ancak uçaklara yönelik somut bir talep oluşmadı. Son gelişmelere göre, Ukrayna'nın bu uçaklara ilgi duyduğu belirtilirken, Yunanistan’ın bu satış sürecini ilerletmeme kararı aldığı ifade ediliyor.


"Rafale filosunu güçlendirmeliyiz"


Yunanistan'ın satışa yanaşmama sebebi olarak ise, Mirage 2000-5 savaş uçaklarının en azından daha fazla Rafale savaş uçağı tedariki güvence altına alınana kadar ülkenin hava savunmasının kritik bir bileşeni olmaya devam etmesi olarak gösteriliyor. Bu bağlamda Atina, uçağı bağışlamaya istekli değil, bunun yerine yeni satın alımları finanse etmek için onları satmayı hedefliyor.



Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 24 Mart 2024 Pazar akşamı ANT1 televizyon kanalında, F-16 Block 30 ve Mirage-2000 savaş uçaklarının satılması gerektiğini belirtmişti.


Dendias, "Türk komşularımızın nihayet ABD'den 40 yeni F -16 savaş uçağı satın alacak ve 80 tanesini Viper'a yükseltecek. Biz ne yapıyoruz?" sorusuna şu cevabı vermişti:


"Size karşı bir kez daha dürüst olmak istiyorum. Biraz gecikmemiz var, telafi edeceğiz. En geç 2027 yılına kadar F-16 Viper uçaklarından oluşan yetenekli bir filo kurmuş olmalıydık. Ama çok daha derin işler yapmamız lazım, öncelikle uçak tiplerimizi homojenleştirmemiz lazım.F-4'ümüz var, Mirage 2000-5'imiz var, F-16 Block 30'umuz var, F-16 Block 50'miz var, F-16 Block 52'miz var, F-16 Viper'ımız var, Rafale'imiz var. Bu böyle olmaz. F-4'ler emekliye ayrılmalı. Mirage 2000-5 son derece yetenekli bir uçak, satılması gerekiyor. Block 30 F-16'ların satılması gerekiyor. Geri kalan tüm uçaklar için F-16'ları Viper seviyesine çıkarmalıyız, Rafale filosunu güçlendirmeliyiz, 24 tane var, onları 30'a çıkarmak iyi olur ve tabii ki F-35'leri de almalıyız."

#ABD
#Yunanistan
#Fransa

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