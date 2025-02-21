Fransa’dan Yunanistan’a şok: Savaş uçakları hangarda çakılı kaldı

"Size karşı bir kez daha dürüst olmak istiyorum. Biraz gecikmemiz var, telafi edeceğiz. En geç 2027 yılına kadar F-16 Viper uçaklarından oluşan yetenekli bir filo kurmuş olmalıydık. Ama çok daha derin işler yapmamız lazım, öncelikle uçak tiplerimizi homojenleştirmemiz lazım.F-4'ümüz var, Mirage 2000-5'imiz var, F-16 Block 30'umuz var, F-16 Block 50'miz var, F-16 Block 52'miz var, F-16 Viper'ımız var, Rafale'imiz var. Bu böyle olmaz. F-4'ler emekliye ayrılmalı. Mirage 2000-5 son derece yetenekli bir uçak, satılması gerekiyor. Block 30 F-16'ların satılması gerekiyor. Geri kalan tüm uçaklar için F-16'ları Viper seviyesine çıkarmalıyız, Rafale filosunu güçlendirmeliyiz, 24 tane var, onları 30'a çıkarmak iyi olur ve tabii ki F-35'leri de almalıyız."