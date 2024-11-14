Fransızlar İsrail maçından rahatsız: Gazze'deki soykırımı aklıyorlar

"Sporun tarafsız olduğuna inandırmak katıksız bir yalan. Spor her daim uluslararası diplomasi alanı oldu. İsrail ordusu tarafından Gazze'de bir soykırım yapılırken, bir katliam yapan ve şu anda feci durumdaki Gazze'nin kuzeyinde bile zulümlerini artıran bir devleti temsil eden İsrail futbol takımını ağırlamak son derece utanç verici. Bu maç iptal edilmiş olmalıydı."