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Fransa-İsrail maçına yoğun güvenlik tedbirleri

Fransa-İsrail maçına yoğun güvenlik tedbirleri

17:2813/11/2024, Çarşamba
AA
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Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli olacak.
Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli olacak.

Uluslar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Fransa sahasında İsrail ile karşı karşıya gelecek. Stade de France'ta 14 Kasım'da oynanacak müsabaka için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor. Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da Stade de France çevresindeki dükkanlar kepenk kapatacak.

Başkent Paris'te ve karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli olacak. Ayrıca maç günü statta 1400 çalışan bulunacak.





#Fransa
#İsrail
#Uluslar Ligi

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