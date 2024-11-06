Paris Saint-Germain taraftarları, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Atletico Madrid maçı öncesi seremonide "Özgür Filistin" pankartı açtı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.
Kale arkasındaki tribünde yer alan Fransız taraftarlar, seremonide "Özgür Filistin" temalı dev bir pankart açtı.
Koreografide "Sahada savaş ama dünyada barış" sloganına da yer verildi.
Celtic, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk etti. İskoç taraftarlar, müsabaka öncesi bayrak açarak tezahüratlarla Filistin'e destek vermiş, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmıştı.
İskoçya temsilcisi Celtic, UEFA'nın 'yasak' kararını dinlemeyip Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları karşılaşmaların hepsinde Filistin bayrağı açarak bu tutumlarını sürdürmeye devam ediyor.