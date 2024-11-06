Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi'nde "Özgür Filistin" sesleri

Şampiyonlar Ligi'nde "Özgür Filistin" sesleri

23:176/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
PSG
PSG

Paris Saint-Germain taraftarları, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Atletico Madrid maçı öncesi seremonide "Özgür Filistin" pankartı açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.


Kale arkasındaki tribünde yer alan Fransız taraftarlar, seremonide "Özgür Filistin" temalı dev bir pankart açtı.


Koreografide "Sahada savaş ama dünyada barış" sloganına da yer verildi.



İşte o anlar:

Filistin'e ilk destek Celtic'ten

Celtic, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk etti. İskoç taraftarlar, müsabaka öncesi bayrak açarak tezahüratlarla Filistin'e destek vermiş, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmıştı.

Celtic'in desteği sürüyor

İskoçya temsilcisi Celtic, UEFA'nın 'yasak' kararını dinlemeyip Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları karşılaşmaların hepsinde Filistin bayrağı açarak bu tutumlarını sürdürmeye devam ediyor.




#Paris Saint-Germain
#Atletico Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F harfi ile başlayan eşya