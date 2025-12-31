Gazze boykotu siyonist destekçilerini vuruyor: Starbucks'tan yüzlerce mağazasını kapatma kararı

Gazze ’de onbinlerce insanın hayatını kaybettiği İsrail ’in sürdürdüğü soykırıma karşı dünya çapında büyüyen boykot cephesi, Tel Aviv'in sırtını dayadığı şirketleri birer birer köşeye sıkıştırıyor.





Gazze’de çocuklar bombalar altında can verirken, sessiz kalan ve katliam şebekesine destek veren küresel markaların ekonomik bedel ödemeye başladığı bir kez daha gözler önüne serildi.





Soykırımcılara verdiği destek nedeniyle uzun süredir hedefte olan Starbucks, artan toplumsal tepki ve eriyen müşteri trafiği sonrası ABD genelinde yaklaşık 400 mağazasını kapatma kararı aldı. Özellikle metropollerdeki sert düşüş, şirketi geri adım atmaya zorladı.









Boykotun faturası ağır oldu





Yıllardır New York, Los Angeles ve Chicago gibi metropollerde "her köşe başında" olma stratejisi izleyen Starbucks, artan tepkiler ve düşen satışlar nedeniyle çöküşe geçti.





Şirket CEO’su Brian Niccol, mağazaların birbirine çok yakın olmasından rahatsız olduklarını öne sürse de, sektör kaynakları asıl kırılmanın Gazze sonrası başlayan boykot süreciyle yaşandığına dikkat çekiyor.





CNN’e göre Starbucks, yalnızca New York’ta 42 şubesini kapatacak. Bu rakam, kentteki toplam Starbucks mağazalarının yaklaşık yüzde 12’sine denk geliyor. Şirket ayrıca Los Angeles’ta 20’den fazla, Chicago’da 15, San Francisco’da 7 mağazayı kapatma hazırlığında.





Tahtını da kaybetti





New York merkezli araştırma kuruluşu Center for an Urban Future, Starbucks’ın Manhattan’daki "en büyük zincir" unvanını da kaybettiğini ortaya koydu. Şirket, uzun yıllar zirvede kaldığı bölgede Dunkin’in gerisine düştü. Uzmanlar, bu gerilemenin sadece ekonomik değil, etik duruşa yönelik tüketici tepkisinin sonucu olduğunu vurguluyor.





Gazze etkisi görmezden geliniyor





Starbucks cephesinden yapılan açıklamalarda mağaza kapanmaları "uzaktan çalışma, artan maliyetler ve rekabet" gibi gerekçelerle açıklansa da, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalan markaya yönelik küresel boykotun etkisinin büyük olduğu belirtiliyor.





Türkiye’ye sıçrar mı?





ABD genelinde mağaza kapanmaları hız kazanırken, bu sürecin Türkiye ve Avrupa pazarlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Starbucks’tan bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye’de de markaya yönelik boykot çağrıları sürüyor.











