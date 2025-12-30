İletişim Başkanlığı bir bir yalanladı: İşte İsrail aparatlarının dolaşıma soktuğu 'Somaliland' algıları ve gerçekler

"Sömürgeci Emeller" ve "Yeni Osmanlıcılık" İddiaları





• Dezenformasyon: Türkiye’nin Somali ile yaptığı Savunma ve Ekonomik İş birliği Anlaşması'nın bölgeyi "sömürgeleştirme" amacı taşıdığı iddia edilmektedir. Özellikle Batı menşeli bazı analizlerde Türkiye, Afrika Boynuzu'nda "yayılmacı" bir güç olarak tasvir edilmektedir.

• Gerçek: Türkiye'nin Somali ile ilişkileri, Somali hükümetinin doğrudan talebi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu, karşılıklı egemenliğe saygı esasına dayanır. Amaç; korsanlıkla mücadele, deniz güvenliği ve Somali'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir orduya sahip olmasıdır.