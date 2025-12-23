Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 406’ya yükseldi

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 406’ya, yaralı sayısı bin 118’e yükseldi. İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 942’ye, yaralı sayısı 171 bin 195’e ulaştı.