Sumud Filosu 100'den fazla gemi ve 3000 kişi ile Gazze'ye gidecek

Global Sumud Filosu, Gazze’ye ulaşmak için yeniden Akdeniz’e açılıyor. Filo’nun küresel misyonundan yapılanan açıklamaya göre 2026 ilkbaharında 100’ü aşkın ülkeden 3 binden fazla gönüllünün katılacağı en az 100 gemilik filo, ablukayı kırmayı, insani yardım ulaştırmayı ve Gazze’nin yeniden inşasına eşlik etmeyi hedefliyor.

Bugüne kadarki en kapsamlı misyon hazırlığı

Gazze’den gelen doğrudan çağrıya yanıt olarak harekete geçen Küresel Sumud Filosu (GSF), 2026 ilkbaharında Gazze’ye yönelik bugüne kadarki en kapsamlı sivil deniz misyonunu başlatmaya hazırlanıyor. GSF tarafından yapılan açıklamada, misyonun yalnızca insani yardım sevkiyatıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda İsrail’in yıllardır süren ablukasına karşı fiili bir sivil itiraz niteliği taşıdığı vurgulandı.

100'den fazla gemiyle 3 bini aşkın gönüllü yer alacak

Açıklamaya göre, 100’ü aşkın tekneyle 100’den fazla ülkeden 3 bini aşkın gönüllünün katılması bekleniyor. Bu ölçek, girişimi Filistin için bugüne kadar planlanan en büyük eşgüdümlü sivil deniz eylemi konumuna taşıyor.

Caydırıcı bir sivil varlık oluşturması amaçlanıyor

Misyon kapsamında gıda, ilaç, bebek maması ve temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze’ye ulaştırılması hedeflenirken, sahada görev yapacak eğitimli silahsız sivil koruyucuların da Filistinli topluluklarla birlikte çalışması planlanıyor. Bu ekiplerin, ihlalleri belgeleyerek sivillere yönelik saldırılara karşı caydırıcı bir sivil varlık oluşturması amaçlanıyor.

Özel bir tıbbi filo da yer alacak

GSF ayrıca, Gazze’de yıkıma uğrayan konutlar, okullar, hastaneler ve sivil kurumların yeniden inşasının erken aşamalarına sahadan eşlik etmeyi hedefliyor. Misyonun bir diğer ayağında ise 1.000’i aşkın sağlık profesyonelinin görev alacağı özel bir tıbbi filonun yer alacağı bildirildi.

GSF yetkilileri, uluslararası kurumların Gazze konusunda yıllardır başarısız kaldığını belirterek, sivil toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluğu fiilen üstlenmek zorunda kaldığını ifade etti. 2026 ilkbaharı misyonuna ilişkin çıkış limanları ve aşamalar önümüzdeki dönemde kademeli olarak açıklanacak.







