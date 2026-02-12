Yeni Şafak
Gazze'de can kaybı 72 bin 49'a yükseldi

12:3612/02/2026, Perşembe
IHA
Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 49’a yükseldi.

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 49’a, yaralı sayısı 171 bin 691’e ulaştı.

