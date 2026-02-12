Gazze'de can kaybı 72 bin 49'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.