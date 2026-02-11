Gazze kentinde çevre ve sağlık riski oluşturan çöplük temizleniyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile diğer BM kuruluşları, Gazze kentinde halk sağlığını tehdit eden ve kentin en büyük atık alanlarından biri olarak değerlendirilen çöplükte temizlik çalışmalarına başladı. Gazze kentinin doğusundaki Ömer Muhtar Caddesi üzerindeki Suk Firas bölgesinde yürütülen çalışmalarda, ekipler bölgede biriken atıkların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

